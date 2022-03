Walter Grootaers van De Kreuners: “Dit jaar is speciaal omdat we terug kunnen spelen, hopelijk zonder onderbrekingen”

Op vrijdag 25 maart brengen De Kreuners een nieuwe single ‘Geen zonde van de tijd uit’. Het is een compleet ander nummer dan dat we van De Kreuners gewoon zijn. “Pas in de laatste zin weet je waarover het lied gaat”, bekent Walter Grootaers, de frontman van De Kreuners.

Van je manager vernam ik dat De Kreuners eind deze maand een nieuwe single ‘Geen zonde van de tijd’ uitbrengt. Waarover gaat die song?

Walter: “De laatste zin zegt alles over dat nummer. Je denkt eerst dat het een gewone open liefdesverklaring is aan een vriendin of wat dan ook, maar pas op het einde hoor je dat het over kinderen gaat. De laatste zin is ‘geen enkel kind is zonde van de tijd’. Ik vond die manier van werken echt boeiend. Je zet de mensen heel het nummer op het verkeerde been en pas op het einde weet je exact waarover dit lied gaat.”

Is deze single de voorbode naar meer nieuw materiaal of een nieuwe cd?

Walter: “Neen, dit is een tussendoortje. Het is een compleet on-Kreunerslied wat opname betreft en qua muzikale inbreng. Het is iets dat we normaal niet doen, maar ’t was leuk om te doen. We besloten van niet te wachten tot we een volledige cd hadden. We besloten van het nu uit te brengen. We zien wel wat het wordt.”

Hoe vernieuwend is het liedje?

Walter: “Het ligt volledig buiten onze comfortzone. Het is iets totaal anders.”

Hoe gelukkig is Walter mét zijn Kreuners dat hij terug mag optreden?

Walter: “De laatste twee jaar zijn we al enkele keren gelukkig geweest dat we opnieuw mochten spelen, maar ’t werd telkens gecanceld. Het is nu al de vijfde keer dat alles werd verzet. Nu doen we alles in één keer. We beginnen half april en we spelen door tot september. We doen 45 concerten. Dat zijn vooral uitgestelde concerten en enkele nieuwe optredens.”

© PADI/Jens

Deed het wat raar, die eerste stappen terug op een podium na zo’n lange stilte?

Walter: “Vorig jaar konden we al enkele keren optreden, waaronder in Genk, op Buikrock in Deerlijk, enz. We repeteerden heel intensief om een zaalprogramma te hebben. We hebben geen tijd om na te denken. We gaan het podium op en er is geen verschil. Geen zenuwen, wel plezant om te doen, zeker wanneer je dan terug voor een groot publiek kan spelen.”

Begon het publiek – na de lockdown – anders te kijken naar optredens? Eén artiest zei mij ooit: er is nu meer aandacht. De pinten hebben plaats gemaakt voor een beter luisterend oor. Vind je dat ook?

Walter: “Dat is wel juist. De benieuwdheid is er, vooral wat de zalen betreft. Ik wacht wat de festivals zullen geven. Vorig jaar was dat fantastisch. Je zit met de mix van het luisterend oor, maar de mensen zijn ook blij dat ze terug naar concerten kunnen gaan en dat ze kunnen meezingen.”

Wordt 2022 voor De Kreuners een speciaal jaar? Speciale projecten? Speciale verjaardagen?

Walter: “Geen speciale projecten, geen speciale verjaardagen, maar wél speciaal dat we terug kunnen spelen zonder onderbrekingen. Dat we de tour in één, twee, drie kunnen uitspelen. Dat is het meest speciale. Dat het een definitief afscheid is van de corona.”

Zit je misschien toch een beetje met schrik dat de coronacijfers terug stijgen en dat er misschien in het najaar weer een lockdown komt?

Walter: “Neen, ik denk daar niet aan. Ik ben ook al meerdere keren gevaccineerd. Ik hoop dat zoveel mensen dat doen. We zijn een verstandig volk. Het aantal vaccinaties is hier heel hoog.”

Ben je banger van de oorlog tussen beide landen?

Walter: “Ook niet, ik ben een positief persoon. Ik vind het afschuwelijk en vreselijk wat er aan de hand is in deze contreien én in deze tijd. Het is heel dichtbij, maar het zal niet dichterbij komen. Is Poetin zo bang van het Westen? Is hij onderbewapend? Ik denk dat praten belangrijk zal zijn. De grenzen van de NATO zijn heel goed beschermd. Wereldwijd zal er niemand op de knop drukken om een kernwapen te activeren. Druk je immers, dan weet heel de wereld dat en komen er van overal in de wereld ook raketten terug. Als je dus op die knop drukt, dan is dat zelfmoord plegen. Dat doet geen enkele politieke leider.” (PADI)

Vanaf vrijdag 25 maart is de nieuwe single te verkrijgen via de streamingsplatforms. Agenda De Kreuners: www.dekreuners.be en www.greenhousetalent.be