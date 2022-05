Walter Damen én Bieke Ilegems gaan het verbale duet aan in ‘Assisen IV – De Sterrenmoord’

Op 18 juni 2022 gaat het interactieve ASSISEN IV – DE STERRENMOORD van productiehuis Uitgezonderd. in première, te bekijken in Theater Elckerlyc te Antwerpen. Producenten Bob Jennes en James Cooke maakten bekend wie deze assisenzaak tot leven zal brengen op de scène. Bovendien gaven ze antwoord op de vraag die op ieders lippen brandde… Wie volgt het gouden duo Francesca Vanthielen en Kürt Rogiers op die respectievelijk als procureur des konings en advocaat van de verdediging drie spannende edities lang tegen elkaar de handschoen opnamen? De bekendmaking van deze twee nieuwe protagonisten zorgde dan ook voor een verrassende onthulling in de culinaire hotspot Botanic van Gert De Mangeleer en Joachim Boudens. Een mooie knipoog naar de assisenzaak over een moord op een culinaire journalist.

Actrice presentatrice Bieke Ilegems vertolkt de rol van advocaat en mag in dit interactieve, assisenproces elke voorstelling in de clinch gaan met meester Walter Damen die in de huid van de procureur des konings kruipt. Acteur Frans Maas neemt zoals steeds de rol van de voorzitter van het hof op zich. Deze keer moet hij de orde zien te bewaren tijdens de ondervragingen van de getuigen Veerle Malschaert, Kim Van Oncen en Manou Kersting. Op de beklaagdenbank zetelt acteur Tom Audenaert als de sterrenchef die beschuldigd wordt van de moord op een culinair journalist vertolkt door Peter Thyssen.

Damen licht toe hoe hij deze beslissing nam:

“Voor mij was het een hele verrassing toen ik telefoon kreeg van James Cooke. Ik heb er even over getwijfeld omdat ik natuurlijk geen echte acteur ben. Toen ik hoorde dat ik met allemaal toppers mocht samenwerken en er bovendien ook een dramaturg aanwezig zou zijn, was ik meteen helemaal overtuigd. Voor mij is dit een unieke kans. Het is duidelijk dat het bloed van de familie Damen kruipt waar het niet gaan kan en dat is dus op de planken.”

Bieke Ilegems vertelt: “Het is al een tijdje geleden dat ik nog heb geacteerd dus dit wordt een mooie uitdaging. Ik ben alvast dolblij om nog eens op de planken te mogen staan en zal me dan ook voor de volle 100 procent smijten.”

Regisseur Jaak Lema staat alvast 100% achter deze 8-koppige cast:

“Dit is naast de sterrenmoord, natuurlijk ook een sterrencast. Het wordt reikhalzend uitkijken om een doorwinterde topadvocaat als Walter ook te laten schitteren in een theaterzaal. Tegenover een multitalent als Bieke Ilegems wordt dit een duel om duimen en vingers voor af te likken. Reken daar nog ervaren theaterrotten als Peter Thyssen, Frans Maas, Manou Kersting en uiteraard Tom Audenaert bij en je hebt alle ingrediënten voor een spannende voorstelling. We werken af met twee pittige en sterke topactrices, Kim Van Oncen en Veerle Malschaert.”

Het verhaal: Invloedrijk culinair journalist Hubert Van Parijs wordt in zijn huis dood aangetroffen. Aanvankelijk denkt men aan een natuurlijke dood, maar sectie wijst naar vergiftiging. Onderzoek leidt naar chef Lucien Valcke van het sterrenrestaurant Chez Lulu. Hubert plaatste kort voor zijn dood een recensie in de krant, waarin hij het restaurant betitelt als “ster-onwaardig”. Een mager zesje. Een artikel dat niet zonder gevolgen blijft: een dergelijke kritiek kan hem zijn ster, zijn reputatie en zijn restaurant kosten. Genoeg redenen om iemand te vermoorden? (PADI)

Locatie: Theater Elckerlyc in Antwerpen van 17 juni tot en met 3 juli. Info en tickets: www.uitgezonderd.be