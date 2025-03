‘Wakers van de wijk’ staan paraat tot 30 maart in Antwerpen én in het najaar ook in Izegem, mét dé West-Vlaamse Charline Catrysse

Vorige week was het dan eindelijk zover, dan werd ‘Wakers van de wijk’ afgetrapt in het Antwerpse Theater Elckerlyc. Nog tot en met 30 maart staat de Sven De Ridder Company er op de bühne met het stuk. Maar daarna is het nog niet helemaal gedaan, want in het najaar gaat het stuk op tournee en houdt het naar goede gewoonte onder meer halt in CC De Leest in Izegem. Voor het eerst verwelkomt de Company ook een gloednieuwe actrice uit onze provincie, de uit Nieuwpoort afkomstige Charline Catrysse. En haar West-Vlaams… dat is wel héél erg aanwezig in de voorstelling.

“Die typische tongval en de manier waarop ze het speelt, zorgt er ook voor dat het publiek haar al vanaf het eerste moment omarmt”, vertelde Sven De Ridder na afloop. “Wij zijn als Company overigens ook heel blij om haar erbij te hebben. Het is een heel fijne dame om mee te werken en ze is zoals we noemen ook een ‘vakmadam’. Ze heeft er mee voor gezorgd dat het publiek mee was met het verhaal. Dat blijft toch altijd spannend als je je stuk een eerste keer voor een echt publiek brengt, maar we voelden toch die lach komen met op het einde de bulder. Dat is voor ons als theatermakers altijd een zeer bevredigend gevoel.” Intussen is de Sven De Ridder Company met het stuk toe aan de vijftiende productie en ditmaal werd er vooral gekozen voor situatiehumor en steken onder water. “Het verhaal wordt ook gebracht door zeer kleurrijke personages, dus dat leende zich ook perfect daarvoor. Gelukkig wordt er heel vaak stevig gelachen, maar zelf zoek ik de sterkte van dit stuk meer bij de dubbele bodems. Er zitten namelijk meerdere verhaallijnen in, die op het einde allemaal samenkomen.”

Charline Catrysse © PADI/Kris

Het verhaal speelt zich af in de Struisvogelstraat, waar iedereen meermaals zijn eigen kop in het zand steekt. Een bordje met opschrift ‘Te huur’ voor de deur van politieman Jacques, zorgt al vanaf de eerste minuut voor opschudding bij buren Bernard en Benedicte. Al is het duidelijk dat diens respectievelijke partners Lucy en Wout er een heel pak minder graten in zien. Maar de twee ‘brullers van de wijk’ zijn duidelijk over hun mening: de hele buurt begint vol te lopen met onbetrouwbare mensen en dat moeten ze kosten wat het kost vermijden. Zeker als die nieuwe huurster Renee heet, maar ook nog eens Hongaarse roots is. Op de koop toe gebeuren er ook nog heel wat vreemde zaken in de woningen, waardoor voor de buren de maat vol is. Er komt een BIN! Een buurinformatienetwerk. En er komen er zelfs twee! Wil je weten hoe dat precies in elkaar zit? Wel, dan moet je natuurlijk komen kijken.

Sven De Ridder © PADI/Kris

Ook de meerwaardezoeker kan overigens zijn hartje ophalen bij deze nieuwste productie, want er zitten heel wat easter eggs verborgen in het stuk. “Dat vond ik leuk om te doen. Zo zit er een verhuisfirma in met een bepaalde naam, verwijzen we zeer duidelijk naar De Scouts Forever, wordt met een knipoog teruggeblikt op Aangespoeld, vliegt het vliegtuig van Devliegher Airlines over en komt ook ons eerste stuk – De Crème-Glace Oorlog – nog even langs. Benieuwd wie alles kan spotten”, blijft Sven mysterieus. Zelf een poging wagen kan nog tot en met 30 maart in Theater Elckerlyc en vanaf half september elders in Vlaanderen. Of gewoon op maandag 10 november in CC De Leest in Izegem. (PADI & Tom)

Meer informatie over het stuk en de tickets, is te vinden op http://www.svenderiddercompany.be/