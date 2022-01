Waarom zong Danny Fabry twee keren in zaal Mandeldaele in Izegem?

Maandagnamiddag was de zaal van zaal Mandeldaele in Izegem goed gevuld met een enthousiast publiek dat kwam kijken naar de optredens van Chris Capoen én ook van Danny Fabry. Maar waarom zong Danny Fabry twee keren in plaats van één keer?

“Ik zing nu bijna tien liedjes en na een pauze breng ik nog eens meerdere liedjes. Ik ben al een jaartje ouder hé”, lacht Danny Fabry, richting publiek. “Daarom dat ik het nu in twee keren doe.” Dat was echter de reden niet. Davy Galle van Mandeldaele in Izegem werkt nu immers met een nieuw concept, waardoor de hoofdartiest niet één, maar twee keren mag optreden. En die werkwijze valt in de smaak van het publiek, want nu zien ze voor hun toegangsgeld nog méér hun idool optreden. Voor de pauze zong Danny o.a. ‘Nummer 1’, ‘Waarom ik’, de nieuwe single ‘Kom terug’, ‘Sweet Sweet Love’, ‘Ogen vol vuur’, ‘De telefoon huilt mee’, enz. Na de pauze werd eerst nog zangeres Linda Helena aangekondigd, waarna Danny begon met ‘De mooiste’, gevolgd door ‘Wie weet’, Al word je wat ouder’, ‘Bij jou alleen’, ‘Desiréé’, nogmaals zijn nieuwe single ‘Kom terug’, ‘Dans nog één keer met mij’ en ‘Bij jou voel ik mij niet alleen’. Op algemene aanvraag zong Danny als bisnummer ‘Wie weet’. Er werden nog bisnummers gevraagd, maar Danny zei: “Sorry, we moeten nog terug naar Scherpenheuvel. ’t Is nog een eindje rijden en de mis begint om 19 uur (lacht).” (PADI)

Mandeldaele was goed gevuld met fans van Chris Capoen en Danny Fabry. © PADI

