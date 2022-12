‘Waar blijft de Kerstman?’ mét influencer CEMI: ludiek, met zelfs een Blind Date-bijdrage

Donderdagavond werd de kerstshow met live orkest ‘Waar blijft de Kerstman?’ voorgesteld in Capitole Gent. De cast bestaat uit Kobe Van Herwegen, Leendert De Vis, Lotte Stevens, Ben Van Hoof en Jeron Dewulf. De special guest was CEMI. De regie is in handen van Manu Jacobs.

Het verhaal: Koning Bariton nodigt de Kerstman uit bij hem in het koninkrijk om een hee speciale wens te overhandigen. In plaats van de Kerstman komen echter twee knotsgekke kerstelfjes opdagen: Amadee en Amanee. Ze ontmoeten de dochter van de koning Prinses Sopranino, die niet zo vrolijk blijkt te zijn. En ondertussen laat de Kerstman wel heel lang op zich wachten. Er zit dus niets anders op voor de kerstelfjes dan de hulp in te roepen van alle kerstelfjes in de al om Prinses Sopranino terug vrolijk te maken…

De hoofdcast met links regisseur Manu Jacobs. © PADI

In de flyer staat vermeld dat het een hilarische én muzikale beleving zal worden. Dat klopt, want de humor die Amadee en Amanee brengen zorgt ervoor dat de aanwezigen vaak in een lachbui uitschieten. Er is ook een live orkest van 17 personen én een koor. Niet zomaar een koor, wél het alombekende koor Fine Fleur. Jawel, hét koor van Night-of-the-Proms! Dit koor zong songs van o.a. Frozen, Queen, Toon Hermans, Robbie Williams… Het verhaal zit goed in elkaar, met zelfs een Blind Date-bijdrage. Ook hier zorgt Amanee alias Jeron Dewulf dat het publiek vaak in een lachbui kan uitschieten. Amadee alias Kobe Van Herwegen riep dan weer een kindje uit de zaal om mee te helpen, zodat de geluksbarometer van de prinses zou stijgen. Dat kindje zag het eerst zitten, maar dan plots weer niet, waarna een professional als Amadee alias Kobe dat zonder problemen direct oploste door het ene kindje te bedanken voor bewezen diensten en verder te werken met een ander kindje.

Amanee (Jeron Dewulf), CEMI (Céline Dept) en Amadee (Kobe Van Herwegen) © PADI

Of we ons hebben verveeld? Helemaal niet, we begonnen zelfs onverwacht hevig te lachen. Voor sommige kindjes was het misschien wat lang wachten op special guest influencer CEMI, afkomstig uit Oostende. We hoorden rond ons toch een tweetal kindjes vragen aan hun mama of papa wanneer ze zou opkomen. Haar rol was wel heel klein, maar bon… Of er kindjes in de zaal zaten speciaal voor CEMI? Zeker en vast, want nadien was er nog een meet & greet met CEMI én de kindjes. De rij was wel heel lang… (PADI)

Prinses Sopranino (Lotte Stevens) en Koning Bariton (Leendert De Vis) © PADI

‘Waar blijft de Kerstman?’ kan je nog zien op vrijdag 23 december (19 uur) en maandag 26 december (15 uur) in Capitole Gent – Op woensdag 28 (19 uur) en donderdag 29 december (15 en 19 uur) is er een voorstelling in Trixxo Theater Hasselt. Tickets en info: www.waarblijftdekerstman.be – 070 345 345.