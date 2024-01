VZW Julena presenteert koffienamiddag met o.a. Luc Steeno in OC Nieuwenhove in Waregem

Op zondag 18 februari organiseert de VZW Julena een koffienamiddag met optredens in OC Nieuwenhove, Kerkhofstraat 30 in Waregem. Er staan bekende artiesten op het podium: Luc Steeno, Danny Diëgo, Alwin en Gino Verano.

“Wij zijn de vzw Julena en bestaan nu iets meer dan één jaar. Ons team telt zes vrijwilligers. De bedoeling van onze vzw is om de mensen terug wat samen te brengen in Waregem, maar naar onze koffienamiddagen zijn ook mensen van buiten onze stad welkom. In februari is het al de vijfde keer dat we zo’n koffienamiddag met optredens organiseren”, zegt Leentje Van Wassenhove van Team vzw Julena. “Volgende artiesten kwamen al langs: Sabine, Pacco, Ive Renaarts, Danny Diëgo, Johan Veugelers, Angelo Martinez, Alwin, Jacco Ricardo. De opbrengst gaat naar onze volgende shows om die nog beter te maken. De rest van de opbrengst gaat naar een woonzorgcentrum, waar we dan een leuke namiddag organiseren voor de bewoners.” (PADI)

Aanwezig zijn kost 30 euro, inclusief één koffie met gebak. Info en reservatie: 0496 34 90 78 (Leentje). Inschrijven via het rekeningnummer BE30 7330 6863 5311, met vermelding ‘18/02/2024’.