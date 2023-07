VZW De Hazevrienden uit Ingelmunster trakteren op vrijdagavond 7 juli met gratis cocktail, gratis frieten, gratis optreden én gratis toegang

Tot en met 30 september ben je welkom in de ‘Summer Party Bar’ op het Stationsplein 29 in Ingelmunster. Op vrijdagavond 7 juli pakt de VZW De Hazevrienden uit met een gratis cocktail, gratis frieten, gratis optreden én gratis toegang.

In de horecazaak waar vroeger de legendarische Porsche Discotheek en daarna Reivan’s Gezelligheid gevestigd was, kan je nu tot 30 september terecht voor een ‘Summer Party Bar’ door de VZW De Hazevrienden. De organisatie haalt een beetje nostalgie van vroeger terug op, met een danscafé dat herinneringen oproept uit vervlogen tijden en nachten van weleer.

De zomer én de komende vakantieperiode wordt nu vrijdag 7 juli ingezet met ‘4 x gratis’! Vanaf 16 uur gaan de deuren open van de ‘Summer Party Bar’ op het Stationsplein, rechtover het station in Ingelmunster. Voor de aanwezigen is er een gratis cocktail. Tussen 21 en 23.30 uur is de Frietmobiel van de partij met een gratis bakje friet voor de aanwezigen. Om 21.30 uur staat er een optreden van Leah Bien uit Roeselare op het programma. En verder is er nog goed nieuws, want de toegang is eveneens gratis of ‘4 x gratis!’. (PADI)

De openingsuren van de ‘Summer Party Bar’ zijn op donderdag en vrijdag vanaf 16 tot 3 uur. Op zaterdag vanaf 16 uur tot… Info: de.hazevrienden@gmail.com