VTM-revelatie De Jongens kijken uit naar musical rond hun idool Will Tura

Dit voorjaar gooiden twee heren hoge ogen tijdens het vtm-programma ‘I Can See Your Voice’. David Imbrechts en Michael Lejeune werden op dat moment geïntroduceerd als ‘Duo’, maar staan intussen al enkele jaren op het podium als De Jongens. Het is ook in die hoedanigheid dat ze twee jaar geleden, vlak voor de coronapandemie, ode brachten aan de toen 80-jarige Will Tura, afkomstig uit Veurne. “We krijgen nog regelmatig een telefoontje van hem om te horen hoe het met De Jongens gaat”, reageren beide heren trots. Het is dan ook met dezelfde gepaste trots dat ze uitkijken naar het eresaluut dat Studio 100 later dit jaar zal brengen in het Pop-Up Theater in Puurs.

Dat het De Jongens geen windeieren heeft gelegd door resoluut voor Nederlandstalige muziek te kiezen, bewijst de recentste editie van Zomerhit. Hun nieuwe single ‘Wij’ werd opgenomen op de cd van het evenement en vorige week nog mochten ze optreden op het Zomerhit-podium in Bredene. En de liefde voor dat soort muziek, werd hen bij monde van Will Tura met de paplepel ingegoten. “Een artiest als Will heeft zonder meer bijgedragen aan de hipheid die de Nederlandstalige muziek de dag van vandaag weer heeft”, weet Imbrechts. “Door in het Nederlands te zingen kies je als artiest voor een bepaalde richting en dat zoiets werkt, is ook te zien tijdens de shows van #LikeMe. Nu kennen zelfs de allerkleinsten de hits van toen. Het is echt fijn om te merken dat deze muziek opnieuw door het grote publiek omarmd wordt.”

Het is dan ook met veel zin dat De Jongens uitkijken naar de première van de feelgood musical ‘Vergeet Barbara’, die later dit jaar zal plaatsvinden. “Will Tura is een icoon en zijn muziek vraagt ook om er grootste dingen mee te doen”, vindt Lejeune. “Will is ook iemand die zoiets enorm apprecieert, dat hebben we in de winter van 2020 zelf mogen ervaren toen we in het Vlaams-Brabantse Haacht een tributeshow brachten aan hem. Hij was er enorm door gecharmeerd, nam contact met ons op en blijft ons sindsdien ook zeer actief volgen. Dus ja, ons respect voor hem is groot en wij zijn zeker van plan om binnenkort naar Puurs af te zakken om die show bij te wonen.”

Leuk weetje, het nummer ‘Wij’ van De Jongens staat ongeveer halfweg op de tweede schijf van de dubbel-cd van Radio 2 Zomerhit. Even verderop op diezelfde schijf, ‘We kunnen ons redden’ van Cleymans & Van Geel. En het zijn uitgerekend zij beiden die samen met James Cooke en Gert Verhulst de hoofdrollen op zich zullen nemen tijdens ‘Vergeet Barbara’. Van toeval gesproken… (PADI & Tom)

www.vergeetbarbara.be