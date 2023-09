Vrijwilligers Kustschlagerfestival stonden samen met Luc Steeno op het podium van het Proximus Theater in Plopsaland De Panne

In 2024 mag Luc Steeno 60 kaarsjes uitblazen én staat hij ook al 35 jaar op het podium.

Dat is heel goed nieuws. Natuurlijk zal Luc volgend jaar diverse festiviteiten houden. Vorige woensdagnamiddag vroeg hij tijdens zijn optreden al eens diverse vrijwillige medewerkers van het Kustschlagerfestival op het podium van het Proximus Theater in Plopsaland De Panne. “We zijn hier nu met veertien. Dit is vandaag mijn achtergrondkoor en mijn ballet. Proficiat wat die mensen hier allemaal verwezenlijken”, zei hij, waarna hij aan een megamix van talrijke minuten bezong, bijgestaan door al de vrijwilligers. (PADI)

Luc Steeno en enkele vrijwilligers. © PADI/Daniël

Woensdag 20 september: optredens van Vanessa Chinitor, Paul Bruna en Christoff. Gratis parking voor bezoekers aan het Kustschlagerfestival. Eén ticket kost in voorverkoop 25 euro, aan de deur 30 euro. Info: 0496 36 90 74 –www.kustschlagerfestival.be