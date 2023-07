Vriendengroep uit Wakken geeft eerlijk toe: “Hype’O Dream: dat is een evenement dat we niét willen missen!”

Het is voorbij de tweedaagse van Hype’O Dream 2023 in Waregem, met duizenden bezoekers.

Op vrijdag was er al veel volk, maar op zaterdag was het volle bak in Waregem. Met twee extra podia of in totaal vijf was Hype’O Dream klaar voor een topdag. In de namiddag moest het publiek wel even schuilen voor een fikse regenbui, maar die was kort en iedereen stond dicht bij elkaar onder de tenten. Enkele aanwezigen schuilden zelfs in de … toilethokjes. Hype’O Dream zette enkele grote namen op de verschillende stages, zoals Mark With A K & MC Chucky, Yves Deruyter, DJ Ghost, Pat Krimson, Pat B, Michiel Cnudde. Met hun eigen stijl boden ze allemaal verschillende genres aan. Regi mocht met ‘zijn moaten’ de grote finale spelen en mét vuurwerk het feestje afsluiten. West-Vlaanderen mag best wel trots zijn op dit caliber van een dancefestival. Ieder jaar blijft dat festival maar groeien. Op het festivalterrein kwamen we een groepje vrienden uit Wakken tegen. David Demaeght, Leonie Opsomer, Michelle De Rijcke en Pieter Michels zijn ieder jaar van de partij en zeiden nog het volgende: “Hype’O Dream: dat is een evenement dat we niét willen missen! We zijn inderdaad ieder jaar van de partij.” (PADI & Sandro)