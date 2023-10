Voornamen Chrissy, Maruschka, Moraya en Rinus verwijzen naar dé persoon Joe Harris

In een organisatie van Blue Skye Concerts vond de ‘Hommage Joe Harris’ plaats in Het Witte Paard in Blankenberge. Aan het roer van deze organisatie staan Niko Geldhof en Chrissy De Reuse.

Voor dezelfde Chrissy De Reuse en haar familie was het een heel speciale hommage, want zij groeiden op met de muziek van Joe Harris, omdat hun papa Michaël een heel grote fan en later een heel goede vriend was van Joe Harris. Beide families gingen zelfs samen op reis. Ook de voornamen van de kinderen Chrissy, Maruschka, Moraya en Rinus verwijzen naar Joe Harris. “Mijn broer en zussen werden genoemd naar zijn liedjes. Mijn mama had niet veel inspraak als het op de babynamen aankwam”, lacht Chrissy. “In al onze namen zit er inderdaad een link naar Joe Harris. Mijn zus Moraya uit Gistel werd genoemd naar het liedje Moraya. Zus Maruschka uit Oostende werd genoemd naar het liedje Maruschka. Mijn jonger broertje Rinus werd genoemd naar zijn liedje ‘Ouwe Rinus Van De Veen’. En mijn voornaam verwijst naar zijn tweede vrouw Chrissy. Onze muzikale liefde voor Joe Harris werd ons dus met de paplepel meegegeven. Mijn zussen en ik zingen ieder liedje nog altijd foutloos mee. Zijn liedjes inspireren me nog iedere dag.”

Maruschka (29) is tevreden met haar voornaam, alhoewel haar ouders eerst aan een andere naam dachten, namelijk Babicka. “Het was Joe zelf die tegen mijn vader zei dat hij vond dat ik best naar één van zijn andere liedjes werd vernoemd. En zo werd het Maruschka. Wat ik van deze hommage vind? Heel emotioneel! Wij keken ernaar uit, want dat is sentiment uit onze jeugdjaren. Wij groeiden op met zijn muziek. Mijn achtjarig zoontje Joute is ook fan van die muziek, zelfs zoveel jaren later”, verklapt Maruschka. En de elfjarige Rinus is ook trots op zijn voornaam. (PADI)