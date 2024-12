Voormalige politieman Vincent Voeten zet vrijdag (voorlopig) voor het laatst voet op West-Vlaamse grond: “De voorstelling in Brugge was één van de leukste tot dusver!”

Het is intussen al een hele poos geleden dat Vincent Voeten voor het eerst in zijn politie-uniform de theaters introk met zijn comedyvoorstelling ‘Smaad’. Eind mei loopt het tweede – en wellicht ook laatste – seizoen van ‘Smaad’ helemaal af, maar eerst staat hij komende vrijdag 6 december nog in Kusttheater ’t Colisée in Blankenberge. Wie ‘Smaad’ zeker nog gezien wil hebben, zal zich dus moeten reppen.

Het zal allicht voor de laatste keer zijn dat Vincent Voeten zich komende vrijdag op het podium in Blankenberge zal laten omringen door schietschijven en blauwe zwaailichten. Na twee succesvolle seizoenen, is voor de comedian stilaan de tijd gekomen om zijn populaire show ten grave te brengen. “Hoewel het in principe wat op zijn laatste benen loopt, sluit ik niet uit dat er op speciaal verzoek links en rechts nog wel ergens een voorstelling zal zijn van ‘Smaad’. Maar ik ga er alleszins niet meer mee langs de culturele centra. Ik merk ook aan mezelf dat ik inderdaad klaar ben om er afscheid van te nemen en er meer voor voel om stilaan aan iets nieuws te beginnen”, weet Voeten. “Al hoeft dat ook niet zo gek te zijn, want het is ondertussen al twee jaar geleden dat ik de politie verlaten heb en ik merk dat het alsmaar vreemder begint aan te voelen om dat uniform aan te hebben of om erover te vertellen. Natuurlijk was dat wel het ding waarin ik mij probeerde te onderscheiden van andere comedians, maar intussen ben ik wel op een punt gekomen dat mensen weten wat mijn shows inhouden: vooral donkere humor en korte moppen. Ik merk dat mensen ook stilaan meer daarin geïnteresseerd geraken dan in de politieman die moppen komt vertellen over politieverhalen.”

West-Vlamingen die ‘Smaad’ nog niet gezien hebben, noteren dus maar best de datum van nu vrijdag in hun agenda. Vincent zal alvast met veel plezier van de partij zijn. “Zeer zeker! Al moet Ik eerlijk toegeven dat ik aanvankelijk wat schrik had om in West-Vlaanderen op te treden, omdat dat in mijn beginjaren zowat de moeilijkste regio was. En alle clichés kloppen er, namelijk dat ze hun eigen comedians hoog in het vaandel dragen en waar je je als buitenstaander echt wel moet zien te bewijzen”, merkte hij op. “Al gebiedt de eerlijkheid mij wel toe te geven dat ik daar tijdens mijn volavondshows weinig van gemerkt heb en het optreden in Brugge tot hiertoe een van de leukste optredens uit de tournee is geweest. De andere clichés kloppen trouwens ook. Namelijk dat de ticketverkoop er iets stroever loopt dan elders in Vlaanderen en dat ze overal beroep doen op geweldige vrijwilligers die voor ons het lekkerste eten klaarmaken en ons geweldig warm ontvangen. Dus als die tweede show er binnenkort komt, reken maar dat je me opnieuw in de West-Vlaamse theaters mag verwachten. Zeker weten!” (PADI & Tom)

Voor informatie en tickets over ‘Smaad’ kan je terecht op http://www.vincentvoeten.be/.