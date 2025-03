Voorbereidingen sensuele variétéshow Burlesque gestart in Blankenberge: “Prikkelend als champagne!”

Het Witte Paard maakt zich klaar voor de gloednieuwe showbeleving ‘Burlesque’. Peter Thyssen, Sandrine en een zwangere Ianthe Tavernier zijn samen met hun collega’s gestart met de repetities voor de meest sensuele show ooit getoond in Blankenberge. Daar is voor het eerst ook een verhalend aspect bij. Vanaf 4 april is de show een maand lang enkel en alleen te zien in het Witte Paard Theater.

“Met Burlesque gaan we vol voor een nieuwe theatrale ervaring”, belooft producent Ben Van den Keybus, “Prikkelend als champagne, sensueel als rood fluweel en swingend als een jazzband op volle toeren. Het wordt zinderend, vernieuwend en opwindend. Behalve dat het een variétéshow blijft vol afwisseling, internationale acts en gekende muziek, is het nauwelijks te vergelijken met wat we brengen tijdens de internationale avondshow of de vrolijke namiddagshow in de zomer.”

Productieleider Martijn Claes en regisseur Jos Dom schreven speciaal voor deze show een nieuw verhaal over het succesvolle cabarettheater ‘Cheval Blanc’. Daar houdt Mr. Popol de touwtjes strak in handen. “Deze glansrol is op het lijf van Peter Thyssen geschreven,” vertelt Martijn. “Terwijl je geniet van adembenemende acts krijg je langzaam en voorzichtig inkijk in het drama achter de schermen en de onderlinge verhoudingen tussen de spelers. ”

“Naast de opwindende scènes en heel wat humor vormt muziek een belangrijk ingrediënt. We gebruiken hits van gekende artiesten zoals Lady Gaga, Vaya Con Dios, Cher, Peter Gabriel en Sting. Met Pieter Casteleyn, Daan Keisse en Lien Van Den Bossche hebben we enorm straffe talenten in huis die hun mannetje staan naast gevestigde waarden zoals de ijzersterke Sandrine. De danseressen zorgen voor een prikkelende ervaring, nooit expliciet, wel speels of mysterieus. Dankzij Burlesque wordt Het Witte Paard stouter, rauwer en gedurfder dan ooit,” aldus Jos Dom.

Ianthe Tavernier staat zelfs zwanger op het podium. “Het productieteam was hiervan al een hele tijd op de hoogte. Lang voor de pers het nieuws oppikte. Mijn zwangerschap werd op een originele en fijne manier in de voorstelling verwerkt. Mijn bolle buik mag dus volop stralen de komende tijd. Misschien geef ik zo mijn showgenen wel door. Het Witte Paard wordt dan wel gerund door de vierde generatie, ik sta straks met twee generaties tegelijk op het podium,” zegt Ianthe al lachend. (PADI)

Er zijn zowel middag- als avondvoorstellingen van 4 april tot en met 3 mei. Door het grote succes voegt Het Witte Paard nu al extra data toe, met een extra show op donderdag 17 april om 20.30 uur. ‘Burlesque’, van 4 april tot en met 3 mei: tickets via www.witte-paard.be of via 070 250 200.