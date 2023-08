Vlamingen Andy Peelman, Jérémie Vrielynck & Lynn Tackaert hebben een grote rol in nieuwe Sinterklaasfilm “Sint Ahoy!”

Acteur en presentator Andy Peelman, de getalenteerde singer-songwriter Jérémie Vrielynck – afkomstig uit Deerlijk – en actrice Lynn Tackaert zullen binnenkort te zien zijn in de langverwachte nieuwe Sinterklaasfilm “Sint Ahoy!”

Andy Peelman zal de rol van de slechterik, Kapitein Kibbeling, op zich nemen, terwijl Jérémie Vrielynck en Lynn Tackaert respectievelijk schitteren als Pelle, een slimme vriend van Sinterklaas met een talent voor techniek en Pien, een pietenvriend met een groot talent voor mode en styling. In “Sint Ahoy!” begint het avontuur wanneer Sinterklaas, in plaats van zijn gebruikelijke koers naar België en Nederland, per ongeluk belandt in een ander deel van het Koninkrijk der Nederlanden, namelijk Curaçao. Daar ontmoet hij een groep piraten die op zoek zijn naar een schat, en ongewild raakt hij betrokken bij hun avonturen. Het verhaal belooft een spectaculaire mix van humor, spanning, onverwachte wendingen en een vleugje magie.

Andy Peelman, vooral bekend van zijn rol als inspecteur Koen Baetens in de succesvolle Vlaamse tv-serie “De Buurtpolitie”, zal zijn veelzijdigheid als acteur laten zien door de rol van Kapitein Kibbeling op zich te nemen. Met zijn charismatische verschijning en zijn talent voor komedie zal hij ongetwijfeld een memorabele prestatie als “bad guy” leveren. Jérémie Vrielynck, een opkomend talent in de Vlaamse muziekwereld en bekend van o.a. zijn hits “Ademnood” en “Alleen bij jou”, zal vooral de jeugd aanspreken met zijn vermogen om emoties over te brengen en goed gevoel voor humor. Met Lynn Tackaert, bekend van Nickelodeons Creator Camp en animatiefilms als SuperHond & TurboKat, Boonie Bears en bekend van Storytell, is Sint Ahoy! een gezonde mix van getalenteerde Vlamingen en Nederlanders in een magisch Sinterklaasverhaal vol piraten, pieten en zeemeerminnen. (PADI)

Sint Ahoy! is vanaf 4 oktober te zien in de Belgische, Nederlandse en Antilliaanse bioscopen