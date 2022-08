Vlaanderen zet u schrap, hier zijn De Julia’s, met Annelies Bruynooghe uit Ieper

Is het Rijk van Chris Van Tongelen, Gunther Levi en Davy Gilles stilaan uit? We vermoeden natuurlijk van niet, maar één ding is zeker: er is vanaf nu een vrouwelijke tegenhanger! Eentje met een West-Vlaams randje zelfs, want het is de formatie van Els Van Springel en Annelies Bruynooghe. En die laatste is niemand minder dan de uit Ieper afkomstige vriendin van eerstgenoemde Romeo Chris Van Tongelen. Al nemen de dames, in tegenstelling tot de heren, de microfoon enkel ter hand om het publiek wat op te zwepen terwijl ze hun feestplaatjes door de boxen knallen.

“Laat ons zeker en vast niet zingen”, lacht Annelies. “DJulias wordt uitgesproken als De Julia’s en we gaan niet ontkennen dat het bedoeld is als de vrouwelijke tegenhanger van De Romeo’s, maar dat wij de liedjes zelf zouden zingen, zou ik niemand aanraden. We zijn inderdaad een DJ-duo en dat idee is op een zomeravond in 2021 ontstaan. Els en ik zaten thuis samen met Chris te brainstormen over wat we samen nog konden doen en toen kwam het gegeven dj’en naar boven. Als ik eerlijk ben, heeft dat ook altijd wel in mijn bloed gezeten. Overal waar ik vroeger op feestjes kwam, speelde er muziek en droomde ik ervan om die muziek ook zelf te kunnen draaien. Chris had thuis nog een dj-booth staan en heeft die voor ons vanonder het stof gehaald. Aangezien we tijdens de coronaperiode toch niets konden doen, zijn we wat beginnen te experimenteren. Dat voelde wel juist aan en het was al van in het begin duidelijk dat het De Julia’s zou worden. Maar om het onderscheid toch duidelijk te maken, wilden we dat de naam begon met de letters DJ. En zo kwamen we dan bij DJulias.” Hoewel er over de schrijfwijze van die naam toch enige misverstanden bestaan, want links en rechts zien we de dames aangekondigd worden als ‘DJ_Ulias’. “Dat liggend streepje is er eigenlijk stomweg in gekomen door sociale media”, weet Els. “Omdat op platformen zoals Instagram geen spatie is toegelaten en ‘djulias’ al bestond, moesten we alsnog het liggend streepje gebruiken om met ‘dj_ulias’ toch iets te vinden wat nog vrij was. Daarom dat velen twijfels hebben over de juiste schrijfwijze. Wij maken ons zelf niet druk over hoe we ergens worden aangekondigd, maar de eigenlijke schrijfwijze is wel degelijk ‘DJulias’.”

Els en Annelies alias De Julia’s © PADI/TOM

De twee dames leerden elkaar een tijdje geleden kennen via Kurt Verheyen, Chris’ collega bij de après-skigroep Die Freddies. En de vrouwen bleken zowaar over dezelfde muzieksmaak te beschikken. Feestmuziek, dat zouden ze brengen! “Dat is een bewuste keuze geweest,” geeft Els toe. “We vinden het enorm belangrijk dat hetgeen we spelen, ook de muziek is waarop we zelf zouden dansen. Op die manier kunnen we onszelf ook het best identificeren met de muziek. Neem nu Anouk Matton, de vrouw van Dimitri Vegas. Ook zij draait muziek waarvan we zelf bepaalde stukjes leuk vinden, maar de volledige set van anderhalf uur is minder ons ding. Dan zouden we onszelf verloochenen.” Collega Annelies knikt bevestigend en vult aan. “Er zijn al veel vrouwelijke dj’s die de, als ik het zo mag noemen, Tomorrowland-muziek brengen met veel beats. Maar twee Vlaamse vrouwen die in een volledige set een heel breed gamma aan feestmuziek draaien, dat ontbrak volgens ons tot nu toe eigenlijk nog.” (PADI & Tom)