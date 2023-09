‘Vlaanderen Muziekland’ komt op zaterdagavond 16 september naar de Grote Markt in Brugge, met héél wat Vlaams talent

Op zaterdag 16 september is ‘Vlaanderen Muziekland’ vanaf 19 uur present op de Grote Markt in Brugge. Dimitri d’Anvers uit Moorslede zorgt voor het voorprogramma. Tussen 20.30 en 21.30 uur zijn er opnames van Vlaamse artiesten, gevolgd door optredens van The Starlings en Udo. Dit is de laatste opname van de zomer.

Na een pauze van maar liefst negen jaar is het populaire Vlaanderen Muziekland dankzij Proximus-zender Pickx+ terug van nooit weggeweest. De muzikale karavaan houdt op zaterdag 16 september haalt op de Grote Markt in Brugge. Naast de presentatoren Katje Retsin en Sverre Denis zijn ook Vlaamse toppers Aaron Blommaert, LEEZ, Good Shape, Mama’s Jasje, Jessy, Slongs Dievanongs, Lady Linn, Dimitri en Louise van de partij. DJ Dimitri d’Anvers verzorgt het voorprogramma en The Starlings en Udo sluiten de avond in glans af. Een ding is duidelijk: Vlaanderen Muziekland is helemaal terug!

Ook The Starlings treden op in Brugge. © PADI/Jens

Meezingen en -dansen op Vlaanderen Muziekland Brugge vanuit de huiskamer kan via Pickx+ op donderdag 21 september 2023 vanaf 21.15 uur, met heruitzendingen op zondag om 12 uur en 22.15 uur én op dinsdag omstreeks 18 uur. Daarna wordt de uitzending ook herhaald op Pickx Live. De social media van Pickx+ geven dankzij Jérémie Vrielynck een exclusieve blik achter de schermen. (PADI)