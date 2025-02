Vlaanderen kleurt rood door topfavoriet Red Sebastian, die na schitterende act met monsterscore won: “De topprioriteit is winnen in Bazel!”

Dat was deze avond de vraag tijdens de spannende Eurosong-finale op VRT1. Zou Vlaanderen de kaart rood trekken én Red Sebastian naar Bazel sturen? In de voorbije week hoorden we dat al regelmatig weerklinken wanneer er over de finale van Eurosong 2025 werd gesproken. Inderdaad, de naam van Red Sebastian uit Oostende kwam vaak aan bod, waardoor deze 25-jarige ongetwijfeld net voor de finale met wat extra stress zat. Na het zien van de acht kandidaten én hun act waren ook wij overtuigd dat Red Sebastian de béste, de stérkste song had. Maar dan moest nog de winnaar wordt bekendgemaakt. En de winnaar was.. jawel, Red Sebastian!!!

Qua West-Vlamingen was Le Manou de eerste, die na Leez mocht aantreden met ‘Fille a papa’. Voor de eerste keer kreeg het grote publiek ook haar act te zien. Le Manou vertelde dat haar song in feite een familiegebeuren is. De twee dames die met haar op het podium stonden, waren zelfs haar twee nichtjes. Zij stonden ook in voor haar choreografie. Haar schoonbroer is haar manager, haar mama helpt haar, haar papa zorgde voor de inspiratie van het liedje én haar man kwam haar tijdens de finale steunen. Twee van de vier juryleden zeiden dat ze nog wat méér zelfvertrouwen zou mogen uitstralen op het podium én het moment méér nemen. De jury zei ook dat dit liedje wel in het hoofd blijft zitten.

Ook zijn kapster Emely uit Oostende was van de partij. © PADI

Nummer zes was Stefanie Callebaut met de song ‘Gloria’. “Mijn song gaat over licht in mijn leven”, wist Stefanie te vertellen. Merel was onder de indruk, sprak over een ijzersterke song, maar vroeg zic ook af of die toegankelijk was voor het grote publiek? Jurylid Bart zei dat Stefanie geloofwaardig over kwam en dat ze een heel goede stem heeft.

Een feestje van de fans. © PADI

En dan stond Seppe Herman alias Red Sebastian uit Oostende op het podium. Op veertienjarige leeftijd won hij ‘Belgium Got Talent’ en vorig jaar nam hij deel aan ‘Sing Again’. Hij vertelde ook over zijn kapster uit Oostende, die al twaalf jaar zijn haar doet. De song ‘Strobe Lights’ is een ode aan het leven. “Je weet waar de nacht begint, maar niet waar het eindigt.” Red Sebastian stond lang alleen op een hoog podium en pas bijna op het einde kwamen er nog dansers tevoorschijn. Van zodra zijn nummer gedaan was, kreeg hij het meeste applaus. Ook de juryleden waren lovend. Merel kon geen ander woord uitspreken dan ‘wow’. “Er zit een duidelijk verhaal in. Hij vertelt het vuur van de song op het podium.” Ze zag hem al staan op het podium in Bazel, maar presentator Peter Van de Veire zei dat hij eerst nog bij de VRT moest winnen. Emily vroeg zich op voorhand af of hij die hoge noten zou kunnen vertalen op het podium, maar ze kwam tot de vaststelling dat haar verwachtingen méér dan ingelost werden. Kortom, toen hoorden we al niets anders dan lof over onze West-Vlaming.

Boezemvriend Manu Van Acker was ook van de partij. © PADI

Het was dan nog even stressen wie er uiteindelijk naar Bazel zou mogen gaan. Tom Dice mocht nog eens ‘Me and my guitar’ zingen. De vakjury gaf 54 punten aan Le Manou, 70 punten aan Stefanie Callebaut en 132 aan Red Sebastian. Het publiek gaf slechts 21 punten aan Le Manou die op 78 eindigde. Stefanie Callebaut kreeg van het publiek 41 punten of in totaal 111 punten. Red Sebastian kreeg van de publiek 291 punten of in totaal 423. Een ruime voorsprong op Leez die een mooi aantal punten kreeg van zowel jury als televotes met 144 punten. Mentissa kreeg veel punten van de jury, maar de televotes vielen tegen. Zij haalde een score van 131 punten.

Even dichtbij de fans. © PADI

Red bedankte na de overwinning iedereen uitgebreid, maar vooral zijn overleden oma die ongetwijfeld heel trots zou geweest zijn. En Gustaph in de jury, tevens ook de zangleerkracht van Red Sebastian, zag dat het goed was. Als je denkt dat de overwinning een invloed zou hebben op de stem van de Oostendenaar, dan heb je het mis want ook na de overwinning zong hij alle hoge noten perfect. Na meerdere interview wilde Red Sebastian nog het volgende aan ons: “De topprioriteit is de overwinning meebrengen vanuit Bazel. Ik denk wel dat dit zal lukken. Of mijn kapster meegaat? Er moet toch iemand mijn haar doen. Dat is dus logisch dat zij het zal worden, want mijn haar zal niet zomaar van kleur veranderen. Ook de act blijft ongeveer behouden.” (PADI & Jérémie)