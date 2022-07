‘Vlaanderen Feest’ in Antwerpen was één groot feest met Camille, Niels Destadsbader, Jérémie Vrielynck en Sali Haidara, Tijs Vanneste…

Wàt een feest! Wat een maandagavond 11 juli op de Grote Markt in Antwerpen. Wat een sfeer én ambiance nav. de opnames van Vlaanderen Feest die ‘rechtstreeks’ werd uitgezonden op Eén.

Omdat Clouseau naar The Rolling Stones ging kijken, mochten ze al omstreeks 19 uur hun liedje zingen. Backstage liep Jérémie Vrielynck uit Deerlijk er dan weer even stresserend bij. Niet omdat hij moest live zingen voor een groot publiek,wél omdat zijn duetpartner Sali Haidara waarmee hij het Vlaanderen Feestlied ‘Als de zon schijnt’ zingt met #LikeMe nog een optreden had en daardoor pas op ’t laatste moment zou arriveren. Gelukkig viel het verkeer mee en was ze meer dan op tijd present. Dimitri Vantomme moest dan weer geen verre verplaatsing maken. Even gokken: 50 meter? Dimi is immers zaakvoerder van Bonaparte op de Grote Markt in Antwerpen, waar de opnames plaatsgrepen. Dimitri woont officieel in Moorslede, maar tijdens de zomerperiode is hij natuurlijk vooral in zijn zaak terug te vinden. “En ook op de Grote Markt, want ik presenteer hier zeven grote festivals. Super hé”, glimlacht hij. Camille zong ‘Diamant’ en Niels Destadsbader ‘Ik neem er een’. Tijs Vanneste had het over ‘Lichtjes van de Schelde’. En na de opnames? Dan kon het talrijke publiek nog genieten van een optreden van de enige échte Willy Sommers. Geniet van onze fotomap, zowel backstage als tijdens het optreden. (PADI – foto’s FODI)