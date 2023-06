Vlaamse crooner Yannick Bovy geeft eerste ‘Big Band Battle’ mee kleur in Rijmenam

Heeft België er binnen een paar jaar een nieuw massa-evenement bij? Danceliefhebbers van over de hele wereld trekken al enkele jaren naar Boom, terwijl de metalfans al vele jaren zweren bij Graspop in Dessel. Fans van de grootste pop- en rockartiesten van deze tijd, trekken al sinds mensenheugenis naar Kievit en Werchter… En wie weet vinden wereldwijde liefhebbers van jazz en bigbands binnen enkele jaren hun weg wel massaal naar Rijmenam, de deelgemeente van Bonheiden. Het zou zomaar eens kunnen! Maar elk groot festival is uiteraard ooit gestart met de eerste editie en dit weekend was dat het geval voor de ‘Big Band Battle’ in Rijmenam, waar heel wat bigbands en jazz combo’s de affiche kleurden. Met de Franse zangeres Camille Bertault en onze eigen Vlaamse crooner Yannick Bovy werd ook op zangtechnisch vlak alle registers opengetrokken.

De eerste editie vond plaats in de oude gebouwen van de legendarische meubelfabriek Meurop in Rijmenam. Zo’n 1.200 muziekliefhebbers wilden hun afspraak met de geschiedenis duidelijk niet missen en kochten massaal hun kaartjes al in voorverkoop, zo liet mede-organisator en oud-burgemeester Guido Vaganée weten. “Natuurlijk bestaan er naast de meer gekende pop-, rock- en metalfestivals ook heel fijne festivals voor klassieke muziek. Zo denken we maar aan het Klara Festival of het Walden Festival in Brussel. Of aan de pure jazzfestivals zoals Gent Jazz of Jazz Middelheim. Maar de combinatie met bigband is toch niet zo frequent. Het gebeurt af en toe wel eens in het buitenland, maar voor ons land is dit toch absoluut een primeur”, weet Showbizz Bart, die het hele weekend de optredens aan elkaar praatte. Voor Verbeeck, hoe hij voluit heet, was het op meerdere vlakken een gebied van thuiskomen. “Aan de ene kant is het een thuismatch omdat ik zelf in Rijmenam woon, de deelgemeente van Bonheiden en daar woonde ik vroeger. Aan de andere kant is dit ook echt wel mijn muziek. Ik houd enorm van bigbands, crooners, jazz en ga zo maar door. Vanzelfsprekend heb ik al meerdere optredens gezien van de VRT Bigband en van het Brussels Jazz Orchestra, maar ik ben ook wel een trouwe luisteraar van zowel de jazzprogramma’s op Klara als van het zondagavondprogramma ‘The Rat Pack’ op Radio 2.”

Showbizz Bart alias Bart Verbeeck © PADI/Tom

Eén van de aanwezigen in de zaal dit weekend, was onder meer Vanessa Vanhove, de presentatrice van het laatstgenoemde programma op de openbare radio-omroep. Aangezien zij in december van vorig jaar nog twee dagen met de VRT Bigband in de Koningin Elisabethzaal in Antwerpen stond, hoeft het niet te verwonderen dat ze als muziekliefhebber uiteraard in die bigband én bijkomend in onze Vlaamse crooner Yannick Bovy geïnteresseerd was. Ook Bovy vond het een eer om in Rijmenam te mogen staan, zo vertelde hij kort voor zijn optreden. “Ik moet zeggen dat de organisatoren een uitstekende smaak hebben om zoiets voor het eerst in België te laten plaatsvinden. Als ik het goed heb, was het voor mij trouwens ook het allereerste grote jazz- en bigbandevenement waar ik mag aantreden. Het is geen geheim dat ik een enorme fan ben van bigbands. Vorige week werd ik er zelfs nog door begeleid tijdens een optreden in Antwerpen. Voor mij als zanger is het een heel apart gevoel dat ik krijg als ik met zo’n band mag spelen. Alleen al van de dynamiek van de blazerssectie krijg ik een ongelooflijke kick. Dat was al zo sinds ik op mijn zestiende met mijn vader naar bigbands ging kijken en dat is nooit weggegaan. Af en toe hoor je weleens een bigband-nummer op de radio en dan klinkt dat impressionant, maar als je het live meemaakt, kan je niet anders dan onder de indruk zijn. Dat is telkens opnieuw een heel unieke ervaring. Alles wat er gebeurt, gebeurt ook organisch. Er staat een vleugel op het podium, een drum, een contrabas en ga zo maar door. Die mannen maken echt nog zelf de muziek en in tegenstelling tot de huidige bands, is er totaal niets bij wat computertechnisch gestuurd of geproduceerd wordt. En dat voel je als luisteraar ook gewoon.”

© Tom

De organisatoren kozen ervoor om van de eerste editie een absoluut gezellige plaats te maken en daar zijn ze ook in gelukt. Zo waren er vele stoelen aanwezig, heel wat tafeltjes, was er buiten ruimte voorzien voor een drankje in de schaduw onder een open hangaar, waren er lokale specialiteiten. Kortom, de gezelligheid spatte er vanaf. Ook hadden de organisatoren, niet onbelangrijk, veel oog voor de kwaliteit van de klank. De volledige locatie beschikte over zo’n akoestiek dat het overal erg aangenaam was om naar de muziek te luisteren. “Hoewel het doorgaat in het kleine Rijmenam, hoeft dat liefhebbers van elders in het land absoluut niet tegen te houden om naar hier af te zakken”, vindt Showbizz Bart. “De leden van de bigbands mogen dan wel lokaal zijn, het repertoire dat ze brengen is daarentegen erg internationaal. Je hebt enerzijds het werk van veel beroemde componisten, maar bijvoorbeeld de Franse zangeres Camille Bertault bracht dit weekend samen met het Brussels Jazz Orchestra het repertoire van Serge Gainsbourg, terwijl de VRT Bigband je samen met Yannick Bovy meenam naar de muziek van Dean Martin en consoorten. En tussendoor is er ook plaats voor jong talent en nieuwe Belgische componisten. Die combinatie maakt het zeer fijn voor zowel alle Belgen.”

© Tom

Ook Yannick Bovy steekt zijn bewondering voor bigbands niet weg. “Als luisteraar is het voor de mensen pure nostalgie. Jaren ’20 en ’30 waren er zoveel bigbands dat je je dat de dag van vandaag niet meer kan voorstellen. Als je trouwde, was een bigband het orkest. Bij elk feest of elke grote gelegenheid trad er wel een bigband op. Helaas is dat aantal de voorbije jaren fors gezakt, maar blijven er gelukkig nog steeds heel wat bigbands over en vind ik het fijn te merken dat ook de huidige, jongere generatie weer voeling begint te hebben met die muziek en het gegeven kan appreciëren.” En als je zoals Jan Modaal een West-Vlaming bent zonder enige voorkennis van jazz of bigbandmuziek? “Ook dan kan je zeker komen om van de muziek te genieten, het is heel toegankelijk genre. Als je nog nooit eerder bigband- of jazzmuziek hebt gehoord, stap je er heel gemakkelijk in. Jong, oud, iedereen amuseert zich ermee. De ‘Big Band Battle’ is tevens ook nog eens een heel aangenaam festival dat heel gezellig is voor iedereen. Of je nu speciaal komt om voor het podium plaats te nemen om de bands te aanschouwen of je zit liever rustig buiten, terwijl je geniet van de bigbandmuziek op de achtergrond, er is voor ieder wat wils. En het is ook nog eens niet zo heel erg duur”, besluit Showbizz Bart.

© Tom

Het mag duidelijk zijn dat de eerste editie van de ‘Big Band Battle’ in Rijmenam een regelrecht schot in de roos was. Plannen voor een nieuwe editie werden zeker al gemaakt, liet de organisatie weten, maar waar die zal doorgaan staat momenteel nog niet vast. Uiteraard zijn alle partijen na dit weekend uiterst tevreden van de site van de oude Meurop-fabriek, maar die wordt binnenkort met de grond gelijk gemaakt en gesaneerd om er een gloednieuw woongedeelte te creëren. Zowel voor de organisatie als voor de projectontwikkelaar ervan, is het nog koffiedik kijken hoe de site er in de zomer van 2024 uit zal zien. De organisatie liet weten nog twee andere pistes op tafel te hebben liggen om eventueel uit te wijken, maar voorlopig wel de voorkeur blijven geven aan de Meurop-site. (PADI & Tom)