Vlaamse comedy legende Piet De Praitere keert terug met een geurige grapdouche in ‘Ik Ruik Naar Oostende’

Op vrijdag 6 oktober gaat in de Grote Post Oostende de nieuwe voorstelling van Piet De Praitere in première.

Volgend jaar staat hij dertig jaar op de planken. Met een carrière die net zo gevarieerd is als de geuren van de Belgische kuststad Oostende, is Piet De Praitere terug om het publiek te trakteren op een avond vol humor, hilariteit, kwaadheid en onverwachte absurde wendingen. Een punk revolutionair pamflet. Het eerste luik van een lange reeks vragen, in deze moeilijke woelige, rare onzekere tijden. Onconventionele humor die ergens over gaat zonder echt belerend te zijn. Met een licht ontregelend kantje, en een heel eigen smoelwerk. In het jaar 2021 nam Piet De Praitere de gewaagde beslissing om Gent in te ruilen voor de betoverende kuststad Oostende. Een keuze die tot op de dag van vandaag geen moment van spijt heeft opgeleverd. Terwijl het publiek wordt meegenomen op een reis door zijn komische geest, zal de charme van Oostende subtiel doorschemeren in de verhalen die worden verteld. Het zal fungeren als een knipoog naar de plek die De Praitere nu thuis noemt, en als een eerbetoon aan de stad die zijn creatieve ziel heeft verrijkt.

Welkom in jouw dag.

Blij dat je er bent.

Ik zal je niet teleurstellen.

Je hebt ervoor gekozen om jouw dag af te sluiten

met een voorstelling van Piet De Praitere.

Straffe keuze. Juiste keuze ook.

Ik ben het voedsel voor je verhongerd brein.

‘Ik ruik naar Oostende’

Gaat over de drang naar verandering.

Jezelf heruitvinden en toch dezelfde blijven.

Over oud worden en jong blijven.

Over verhuizen, garnalen, Google, Privacy,

woke, inflatie, manipulatie, masturbatie, isolatie,

premies, amfibistische transseksuelen, nog meer garnalen en een ruwharige teckel.

Nu is alles duidelijk, niks is nog duidelijk.

Het zijn rare tijden, moeilijke tijden, woelige tijden.

Het zijn gewoon maar tijden.

Het leven begint als je er klaar voor bent.

OVER PIET DE PRAITERE

Piet De Praitere is schrijver, acteur en stand-upcomedian. Een fabuleuze verteller met een absurde stijl vol gratie en vaardigheid. Onvoorspelbaar en gracieus. Een rasechte performer en oude zak die momenteel zijn tweede jeugd beleeft. Elke generatie heeft afwijkende performers die niet in een hokje te plaatsen zijn. Piet De Praitere is zo iemand. Na zijn theateropleiding stond hij mee aan de wieg van de Vlaamse comedy. Hierdoor komt hij terecht bij Studio Kafka, een humoristisch radioprogramma op Studio Brussel, waarin hij samenwerkte met onder meer Kamagurka. Uit dit programma ontstond zijn eerste typetje Etienne met het open verhemelte. Daarna volgden een tiental avondvullende solo shows en een eigen televisieprogramma ‘Lookalikes’. Als acteur vertolkte Piet verschillende rollen in films en TV-series, zoals Bevergem, De Twaalf, Onder vuur, Nonkels, Chantal, Juliet.. (PADI)

Vrijdag 6 oktober om 20 uur in De Grote Post in Oostende. Info en tickets: www.degrotepost.be – www.garifuna.be