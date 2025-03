Vlaamse artiesten rouwen om superfan Rita (64): “Nooit zal ik nog ‘De Toreador’ zingen zoals ik die altijd voor je zong!”

Danny Diëgo, Michael Lanzo, Kurt Crabbé.. zijn maar enkele van onze Vlaamse artiesten die treuren om het heengaan van de andersvalide Rita Vangraefschepe (64) uit Houthulst, die al meerdere jaren ziek was maar nu toch onverwacht is overleden. Na een val werd ze opgenomen in het ziekenhuis, waar ze in de nacht van donderdag 6 op vrijdag 7 maart een hartinfarct kreeg. Rita ging graag naar de artiesten. Ze genoot ervan.

Eén van de artiesten die een hechte band had opgebouwd met Rita en haar man Johan Depoorter was de Nederlandse zanger Danny Diëgo. In de PADI SHOW van 25 februari 2022 publiceerden we een ruime bijdrage over Danny, waarin hij stil stond bij dat West-Vlaamse echtpaar dat hij had leren kennen. Een deel van dit artikel plaatsen we hieronder terug als eerbetoon aan Rita.

Toen zei Danny: “Ik hoef van zingen niet rijk mee te worden. Dat wil ik niet. Ik wil gewoon mensen blij maken. Ik sta voor een glimlach en voor positiviteit. Ik wil er zijn voor de fans, zoals voor Rita Vangraefschepe die in een rolstoel zit uit Houthulst/Merkem. Toen ik ze recent – weliswaar ondersteund – zag rechtstaan op een dansvloer tijdens mijn optreden, dan schrok ik. Ik ben zo dankbaar dat ik mensen kan blij maken met mijn muziek en met een bemoedigend woordje.’

Danny Diëgo op de dansvloer met Rita. © PADI/Daniël

Je staat op een podium, maar je maakt inderdaad mensen zo blij, zoals Rita Vangraefschepe in haar rolstoel en haar man Johan Depoorter uit Houthulst/Merkem. Die mensen herleven, die mensen zijn zo gelukkig wanneer ze een optreden van je mogen bijwonen.

Danny: “Ik sta daar ook voor. Waarom? Dat zit in mij, ik speel niets, ik zet geen show op. Mijn intentie: ik sta voor een glimlach, ik sta voor positiviteit. Ik ben niet thuis opgegroeid, maar in een internaat. Ik draag ook een zware bagage op mijn rug. Ik vind het ook soms moeilijk om zoiets onder ogen te komen maar omdat ik positief ben… Weet je, ook ik had ooit eens een gesprek met een psycholoog, omdat ik bleef hangen in het verleden. De psycholoog vroeg zich af wat ik daar in feite kwam doen. Toen had ik al een succes opgebouwd als mede-eigenaar van een discotheek. Ik liet dat wel achter mij. Ik had al zo’n mooi leven. Hoe ik voor hem zat, hoe ik met hem sprak, ik liep dat ook niet uit de weg. Ik weet dat er veel anderen zijn die het moeilijker hebben. Voor mij maakt dat niet uit: klein, dik, lang, dun,… Bij mij is iedereen gelijk. Dat is niet belangrijk, maar ik vind het belangrijk dat de ouderen zich jong voelen bij mij. Op het moment dat ik optreed, zeg ik: Jullie zijn geen 80, maar 18 en jullie komen hier op dàt moment met mij een feestje bouwen. We gaan allemaal met de glimlach eraan beginnen. Die positiviteit is een drijfveer in mijn leven. Rita zit daar dan in haar rolstoel. Da ga ik daar heen, dan probeer ik een glimlach op haar gezicht te toveren. En dat gebeurde ook. Ik nam de rolstoel mee, reed een eindje met haar rolstoel. Vanaf dat moment ontstond er tussen ons een aparte band. Op een bepaald moment waren we in Den Toerist in Meulebeke. Ik was aan het afsluiten, knipperde naar haar met mijn ogen. Op dat moment zag ik dat Rita – weliswaar ondersteund – op de dansvloer stond. Ik wist niet wat ik zag en wat ik hoorde, want toen vernam ik dat Rita door haar spierziekte maar heel zelden nog haar rolstoel verliet. Ik dacht: wat is dat hier? Gek toch!”

Je kreeg ook eens een brief van Rita?

Danny: “Rita gaf mij inderdaad een brief en vroeg of ik dat wilde lezen, zodat ik zou weten hoe haar leven ervoor uitzag. Die brief liet ik wat liggen, maar die brief was pittig. Eerst was ik bang dat het een brief was van iemand die haar kop liet hangen. Ik besef dat dit niet altijd gemakkelijk is, maar je moet zelf laten zien dat je de drive hebt om te knallen, om gelukkig te worden. Ik las een heel bijzonder verhaal van een heel bijzondere vrouw. De combinatie dat ze in een rolstoel zit, maar dat ze zo blij is door een optreden door mij.”

Rita en haar idool Danny Diëgo. © PADI/Daniël

Hoe is de band nu met Rita en haar man?

Danny: “Ik heb een ander gevoel erbij. Iedereen is bij mij gelijk. Ik behandel iedereen op dezelfde manier tijdens een optreden, maar er springen altijd mensen er even uit. Zopas kwam ik op een optreden te weten dat ze altijd is vergezeld van haar man Johan. Ik zei: Waarom komt uw man niet mee? Rita wees hem aan. Hij zat voor haar. Tijdens dit optreden stond ik toch even stil bij dat echtpaar. Dat is zo mooi, niet vanzelfsprekend. Door haar ziekte verliest ze haar normale leven en voor een echtgenoot is dat ook niet gemakkelijk. Chapeau! Ik heb zoveel respect voor die man én dat heb ik ook gezegd tijdens m’n optreden. Ik sta erop om mensen kracht te geven, terwijl dat ook mij zoveel energie geeft. Onlangs kwam ik eveneens een positieve mevrouw tegen in een zaal, alhoewel ze erg ziek was. Ze vertelde mij dat ik haar blij maakte en dat ze op een bepaalde dag er niet meer zou zijn op m’n optredens. Ze zei dat ze zo blij was telkens ze mijn muziek hoorde weerklinken. Toen ze in UZ Gent lag en een heel zware operatie had ondergaan waarvan ze niet wisten of ze het ging halen, heb ik na een tijdje tijdens één van mijn optredens gevideochat met haar terwijl ik aan het zingen was. Die glimlach vergeet ik nooit meer.” Tot zover Danny Diëgo.

Rita met Michael Lanzo. © Facebook Michael

De reactie van zanger Michael Lanzo op zijn sociale media:

Lieve scheetje, mijn SignoRita, Lieve Rita’tje…

Wie had gedacht dat dit onze laatste foto was, onze laatste knuffel! Je was zo’n ontzettend sterke vrouw die van opgeven niets moest weten. Als je aan menig Vlaamse artiesten zou vragen wie voor hen de meest unieke en bijzonderste persoon was die we telkens mochten ontmoeten op de vele optredens dan zeggen ze allemaal Rita’tje! Ze zagen jou zo graag… en je kon het telkens niet laten om tekens zot te doen en ons aan het lachen te brengen. We zijn in diepe rouw lieve schat… ik ben zo dankbaar dat ik jou heb mogen leren kennen! Je was een superheld! Nooit zal ik “De Toreador “ nog zingen zoals ik die voor je zong… lieve schat, je hebt gevochten als een leeuw, rust nu maar. We zullen je missen! Heel veel sterkte aan jou ventje Johan, die er ook voor je was dag en nacht… sterkte aan je vele vrienden! 1 ding weet ik zeker… Hierboven zal er een grote ster aan de hemel staan, die er een feest van zal maken! Rust zacht Rita!”

Rita met Kurt Crabbé © Facebook Kurt

Zanger Kurt Crabbé uit Oeselgem schreef bij zijn foto met Rita het volgende:

“Zo erg verschieten. Zaterdag was je nog zo blij en je genoot van de vele artiesten. Ritatje wat gaan we je hard missen. Je zat altijd op dezelfde plaats in Den Toerist samen met Johan en je fijne vrienden. Heel veel sterkte gewenst xxx”

Een foto van woensdag 26 februari jl. in Loods Willem Hubrecht in Merkem. Rita, samen met haar man Johan (rechts). © PADI/Paulette

De uitvaart heeft een besloten karakter. (PADI)