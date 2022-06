Vlaams minister-president én minister van cultuur Jan Jambon én schepen van cultuur Nabilla Ait Daoud tonen belangstelling voor het nieuwe theaterseizoen

Het was al van 2019 geleden dat directeur Sam Verhoeven de seizoensbrochure van het Fakkeltheater mocht voorstellen tijdens een druk bijgewoonde persconferentie. Op woensdag 1 juni kwamen heel wat acteurs en theatermakers – met bijzonder veel goesting – maar ook nog voorzichtig achterom kijkend – vertellen wat ze het komende seizoen in het Fakkelteater zullen brengen. Ze waren allemaal beschikbaar voor een informele babbel met de pers over hun theater-exploten in het Fakkeltheater. Ook deze zomer blijft het Fakkeltheater geopend. Alle aanwezigen kregen de gloednieuwe seizoensbrochure mee naar huis. Het wordt uitkijken naar maar liefst 55 verschillende producties, verspreid over 580 voorstellingen. Directeur Sam Verhoeven mocht tijdens deze seizoensvoorstelling ook het woord geven aan Vlaams minister-president en minister van cultuur Jan Jambon en Antwerps schepen van cultuur Nabilla Ait Daoud.

Traditiegetrouw presenteert het Fakkeltheater enkele eigen producties: Met “Hotel Vocal”, “The Ladies & The Tramp”, “Chansons Charmantes”, “Nekka Intiem”, “Bellissama” en “Ode an die Freunde” brengt het Fakkeltheater een aanbod dat aanvullend is op al hun gastproducties. In september start het 17e seizoen van HOTEL VOCAL, het meest geliefde café chantant op zondagochtend van Antwerpen en de ruime omgeving. Dit seizoen passeren onder andere Maarten Cox, Barbara Dex, Jelle Cleymans, Eveline Cannoot en Hans Peter Janssens de revue. Drie zondagochtenden op rij in het Theatercafé van de Rode Zaal. En volgend seizoen brengt het Fakkeltheater met “Hotel Vocal” ook een nieuwe zaalshow op de planken. Onder de noemer THE LADIES & THE TRAMP zijn onder andere Sandrine en Daisy Thys te gast, ze worden begeleid door een 7-koppig live orkest. Ook BELLISSAMAODE AN DIE FREUNDECHANSONS CHARMANTESNEKKA INTIEM

Jeroen Maes © Daniël

Traditiegetrouw presenteert het Fakkeltheater enkele Met “Hotel Vocal”, “The Ladies & The Tramp”, “Chansons Charmantes”, “Nekka Intiem”, “Bellissama” en “Ode an die Freunde” brengt het Fakkeltheater een aanbod dat aanvullend is op al hun gastproducties. In september start het 17e seizoen van , het meest geliefde op zondagochtend van Antwerpen en de ruime omgeving. Dit seizoen passeren onder andere Maarten Cox, Barbara Dex, Jelle Cleymans, Eveline Cannoot en Hans Peter Janssens de revue. Drie zondagochtenden op rij in het Theatercafé van de Rode Zaal. En volgend seizoen brengt het Fakkeltheater met “Hotel Vocal” ook een nieuwe zaalshow op de planken. Onder de noemer zijn onder andere Sandrine en Daisy Thys te gast, ze worden begeleid door een 7-koppig live orkest. Ook start in oktober zijn vijfde jaargang. Lissa Meyvis ontvangt jong en gevestigd talent uit de klassieke en licht-klassieke wereld. Dit seizoen zijn onder andere Yunah Proost, An De Ridder, Lester Van Loock, Ode an die Freunde en Tutu Puoane te gast. “Bellissama” speelt telkens de tweede zondagochtend van de maand in het Theatercafé van de Rode Zaal. En als kers op de taart spelen de ODE AN DIE FREUNDE ook nog twee concertreeksen in de Zwarte Zaal in september 2022 en juni 2023. In oktober start het 8e seizoen van CHANSONS CHARMANTES. Acht unieke concerten, telkens op de 2e maandag van de maand. Dit seizoen zijn onder andere Jo Lemaire, Andrea Croonenberghs, Anne Mie Gils en Jan De Smet te gast. Op de laatste maandagavond van de maand strijkt NEKKA INTIEM neer in het Theatercafé. Het Fakkeltheater zette vijf jaar geleden een samenwerking met Nekka vzw, onder leiding van Koen Huygebaert. Opnieuw acht unieke avonden met muziek in het Nederlands, en volgend seizoen zijn een aantal kleppers te gast: Jonas Winterland, Stoomboot, Mira en Wigbert.

Daarnaast zijn er weer flink wat opvallende nieuwe gastproducties in het Fakkeltheater. Een mooie mix van theater, comedy, musical en jeugdvoorstellingen. Het gaat in totaal over 55 verschillende producties. Terugkerende productiehuizen die een of meerdere voorstellingen op de scène zetten zijn Het Achterland, Judast Theaterproducties, Sven De Ridder Company, Het Prethuis, Loge 10, Take Twee Producties, Theater Zeemanshuis en Theater Perplex. Nieuwe gastproducenten zijn Aufond Producties en Garifuna. Het Achterland brengt deze zomer een nieuwe komedie naar de Rode Zaal: OOST WEST THUIS BEST. Een doldwaze staycation-komedie van Jeroen Maes met in de hoofdrollen Carry Goossens, Danni Heylen, Bart Van Avermaet, Lynn Van den Broeck en Ann De Winne. Vanaf 1 juli 2022 te zien in de Rode Zaal. Nigel Williams brengt vanaf september een nieuwe reeks van STAND-UP ANTWERP COMEDY. Een keur van internationale comedians is te gast en volgend seizoen komt er een heel bijzondere, wereldbekende bassist/comedian naar het Fakkeltheater. Paljas Producties brengt twee producties naar de Zwarte Zaal: PAS DE DEUX met Katrien De Becker en Johan De Paepe en TUSSEN ZUSSEN met Marleen Merckx en Anne-Mieke Ruyten.

Luc Caals © PADI/Daniël

Judas TheaterProducties brengt vanaf 1 oktober de musicalrevue JOSEPHINE B naar de Rode Zaal. Een musical over het leven van Josephine Baker, bekend om haar bananenrokje, maar voornamelijk bewonderd voor haar werk als verzetstrijdster en activiste. De titelrol wordt gespeeld door Sandrine en zij wordt bijgestaan door onder andere Kobe Van Herwegen, Juan Gerlo en Matthew Michel. Er zijn ook vier Antwerpse gezelschappen die hun thuis hebben gevonden in het Fakkeltheater: Theater Zeemanshuis brengt volgend seizoen het wereldbekende ONE FLEW OVER THE CUCKOO’S NEST naar de Zwarte Zaal. Theater Zeemanshuis is al 10 jaar een vaste partner van het Fakkeltheater en speelt volgend seizoen producties in de Zwarte Zaal en de Kleine Fakkel. Ook Take Twee Producties is zo’n vaste partner van het Fakkeltheater. Dit Antwerpse gezelschap speelt volgend seizoen verschillende komedies in de Kleine Fakkel, zoals ’T NEUZEKE VAN DE ZALM en gaat ook verder met het bekende en geliefde Poppentheater Klein Maar Moedig.

En De Peerdentram speelt volgend seizoen onder andere DE HERBERGIERSTER in de Zwarte Zaal. Theater Perplex speelt volgend seizoen de producties ALS BOMEN IN DE WINTER over het wel en wee in een verzorgingstehuis en MIMESIS, een nieuwe creatie over een fictieve samenleving bevolkt door bannelingen.

Vanaf november speelt een gloednieuw theaterstuk van GARIFUNA in de Rode Zaal met als thema het bekendste frituur van Antwerpen, misschien zelfs van Vlaanderen: frituur nr. 1. Toch staat niet de frituur centraal, maar de bekendste frietbakster van Antwerpen, Vlaanderen en een groot stuk van Nederland, namelijk Maria. In MARIA VAN ’T FRITUUR zien we naast Maria zelf onder andere Carry Goossens, Peter Thyssen en Nele Goossens. De Sven De Ridder Company brengt voor de 4e keer tijdens de feestdagen een kerstkomedie op de planken van de Rode Zaal. Dit jaar wordt dat NE GEESTIGE KERST, een geestige komedie waarin we onder andere Leen Den Dievel, Celine Verbeeck, Luc Verhoeven en Brik Van Dyck zien, uiteraard aan de zijde van Sven De Ridder. Luc Caals staat dit jaar 50 jaar op de planken en viert zijn 70e verjaardag. Dat moet dus gevierd worden en: CAALS TRAKTEERT. En dat in januari 2023 in de Zwarte Zaal, met Linda De Ridder aan zijn zijde. Het Gentse gezelschap Het Farcetheater was dit jaar voor het eerst te gast in de Rode Zaal en breit daar volgend seizoen een vervolg aan met de futuristische komedie GROETEN UIT 2032. In februari 2023 zullen andere Peter Van Asbroeck, Katja Retsin, Christel Domen en Chris Van Espen te zien zijn. Het Prethuis brengt volgend seizoen FRANK WORDT FRANCINE naar de Rode Zaal. Een nieuwe, heerlijke transformatie komedie van en met Jeroen Maes, maar ook met Leen Den Dievel en Danni Heylen. Het gezelschap De Speling is al jaren een trouwe partner van het Fakkeltheater. Volgend seizoen zullen zij onder andere de musical EDITH & SIMONE op de planken van de Zwarte Zaal brengen. “Edith & Simone” vertelt het verhaal van Edith Piaf en haar halfzus Simone. Daarnaast brengt De Speling ook nog de musical FIRST DATE. Loge 10 Theaterproducties is ook zo’n vaste waarde. Volgend seizoen brengen zij drie producties op de planken van de Rode Zaal. In maart brengen Daan Hugaerts, Marc Stroobants, Andrea Croonenbergs en Anne De Winne DRIE DOZIJN RODE ROZEN. In mei 2023 brengt Loge 10 DE MUIZENVAL opnieuw naar De Rode Zaal, dit keer met onder andere Erik Goris, Nathalie Wijnants, Timo Descamps en Marijke Hofkens in de hoofdrollen. Karin Jacobs, Maxime De Winne en Koen Crucke mogen dan weer schitteren in FLORENCE FOSTER JENKINS, het waargebeurde verhaal van de slechtste operazangeres ter wereld. Te zien in juni 2023 in de Rode Zaal. Er staan verschillende familievoorstellingen gepland volgend seizoen. De Proefkonijnen komen vanaf volgend seizoen opnieuw spelen in het Fakkeltheater. Zowel in de Rode als in de Zwarte Zaal spelen zij verschillende producties waaronder OMAJACHT, DE ZINGENDE PRINS en DE ONGEHOORZAME LAKEI. Ook Theaterhuis Banann brengt twee familievoorstellingen naar de Zwarte Zaal, namelijk KINDERSPEL met Margot Hallemans in de hoofdrol en voor de allerkleinsten is er NELLIE & CEZAR. Tot slot een gloednieuwe musical van Aufond Producties die in april 2023 te zien zal zijn in de Rode Zaal: THE BROKEN CIRCLE BREAKDOWN. Roel Vanderstukken en Lize Feryn zijn te zien in de theaterbewerking van één van de bekendste Vlaamse films van de afgelopen jaren. (PADI)

De nieuwste Fakkelgazet met het volledige aanbod 2022-2023 is te verkrijgen aan de kassa van het Fakkeltheater en alles is tevens te consulteren op de website. Tickets: kunnen online gereserveerd worden via de webshop van www.fakkeltheater.be, telefonisch via 070 246 036 en tevens aan de kassa van het Fakkeltheater, Hoogstraat 12 te 2000 Antwerpen.