Vindt Durbuy Music nieuw muzikaal talent in West-Vlaanderen om hun creatief team te versterken?

In het hartje van de Belgische Ardennen, op een boogscheut van het oude centrum van Durbuy en aan de oevers van de Ourthe, vind je Durbuy Music. Een professionele en moderne muziekstudio in een omgebouwde seventies-villa. Het zijn de jonge en ambitieuze Manou Maerten en Domien Cnockaert, beide alumni aan het conservatorium Gent met een masterdiploma muziekproductie op zak, die middenin een lockdown beslisten hun droom na te jagen en een muziekstudio te bouwen in het midden van de natuur. Een inspirerende plek waar zowel gevestigde waarden als opkomend talent terecht kunnen om te repeteren of nieuwe muziek te schrijven, te producen en op te nemen. Artiesten als onder andere Metejoor, Luka Cruysberghs, Arbeid Adelt! en Camille namen al nummers op in de studio.

Manou Maerten en Domien Cnockaert startten onlangs hun ‘Durbuy Music’: een seventies-villa in het midden van de Ardeense bossen, waar ze muzikanten, schrijvers en artiesten ontvangen. Je zit in een oase van groen, ingebed in de vallei van de kronkelende Ourthe. Een omgeving die voor de nodige rust, inspiratie maar ook ontspanning zorgt. En wie wil, staat op een paar minuten in het oude centrum van Durbuy. Nu organiseren ze creatieve sessies en zijn ze op zoek naar creatief talent om hun team te vervoegen. Songwriters, artiesten, producers en muzikanten kunnen zich inschrijven en worden gecontacteerd voor eventuele jobs of samenwerkingen. Zo komen ze in contact met de juiste mensen om songwritingsessies of toplining werk te doen of om eigen muziek naar een afgewerkt professioneel niveau te brengen. Professioneel materiaal, instrumenten en high-end muziekstudio’s staan ter beschikking in Durbuy Music. Je kiest zelf je uren en je kan zo lang je wil doorwerken, want er zijn geen buren en je kan ook ter plaatse overnachten. Verschillende geluidsdichte kamers zorgen ervoor dat elke artiest in alle rust aan een project kan werken. Van brainstormen, het schrijven van een nieuw nummer tot repeteren en producen. Er is een ‘recording studio’, een ‘gear room’ vol muziekinstrumenten – van synths over drums, percussie, versterkers en gitaren – , een ‘rehearsal room’ van 55 vierkante meter, maar liefst zes ‘creative rooms’ – met uitzicht op de Ourthe en 2 ‘bed rooms’. Elk muzikaal project kan van A tot Z uitgewerkt worden in de studio’s.

Domien en Manou kunnen ook ingeschakeld worden bij de creatie, het producen, repeteren of als topliners. Domien is allround muzikant/beatmaker en specialiseerde zich in het schrijven, opnemen, spelen en mixen van met synth geladen popmuziek, evenals meer elektronische muziek. Hij werkte eerder al samen met Hooverphonic, WWWater, Ertebrekers, Emma Bale en Maxime Lany. Manou verwierf naast zang en songwriting verdere expertise in Ableton en vocaal geladen popmuziek. Je kan haar ook (her)kennen als ‘Le Manou’, haar alter ego. Zingen in het Frans geeft haar de mogelijkheid om een prachtige sfeer rond haar liedjes te creëren. Domien en Manou schakelden ook muziekicoon Luc Van Acker als studiomanager en co-producer. Hij is het enfant terrible van de Belgische rockscene, voormalig bandlid van onder andere Arbeid Adelt! en houdt zich de laatste jaren vooral bezig met muziekproductie. (PADI)

Inschrijven kan via www.durbuymusic.com/join-our-creative-team