Viktor Kryeziu (10) en Mauro Degroote (12) worden iconische ‘Tiny Tim’ en mogen schitteren naast Lucas Van den Eynde in Vlaamse versie ‘A Christmas Carol’

In het najaar van 2023 pakt Deep Bridge in Stadsschouwburg Antwerpen, Capitole Gent en Trixxo Theater Hasselt uit met een volledig nieuwe, Vlaamse musical gebaseerd op het legendarische kerstverhaal ‘A Christmas Carol’ van Charles Dickens. Met Lucas Van den Eynde die in de huid van de verbitterde Ebenezer Scrooge kruipt, waren we al verzekerd van een hoofdrolspeler van uitzonderlijke klasse, maar dat uitzonderlijke is ook van toepassing op Viktor Kryeziu (10, Kester) en Mauro Degroote (12, Deerlijk), de twee jonge supertalenten die afwisselend de iconische rol van ‘Tiny Tim’ zullen vertolken.

Pers en publiek konden tijdens de voorbije eindejaarsperiode kennismaken met de toen nog maar 9-jarige Viktor en 12-jarige Mauro, die als ‘Charlie Bucket’ hun musicaldebuut maakten in de felgesmaakte productie ‘Charlie and the Chocolate Factory’. Dat ze het goed deden is een understatement. Ze waren keer op keer verbluffend en overtuigden iedereen van hun uitzonderlijke kwaliteiten.

Die glansprestaties zien beide onwaarschijnlijke talenten nu beloond met een nieuwe, iconische kinderhoofdrol als ‘Tiny Tim’ in ‘A Christmas Carol’. Een keuze waar regisseur en schrijver Stany Crets voor een keer geen enkele nacht van heeft wakker gelegen, en een avontuur waar Viktor en Mauro opnieuw enorm naar uitkijken!

‘A Christmas Carol’ : Voor bankier en wisselaar Ebenezer Scrooge draait bijna zijn hele leven alleen maar om geld. Liefde, familie en vriendschap lijkt hij te verafschuwen. Op kerstavond stemt Scrooge onwillig in met een vrije dag voor zijn boekhouder Bob Cratchit, zodat Bob Kerstmis kan vieren met zijn gezin. Scrooge krijgt diezelfde avond het bezoek van de geest van zijn vroegere zakenpartner Jacob Marley. Die waarschuwt hem voor zijn lot als rusteloos, ronddwalend spook, indien hij zijn leven niet verandert. Ook de Geesten van Voorbije Kerstmis, Kerstmis Nu en Toekomstig Kerstmis passeren nog de revue bij Scrooge. Zij brengen hem tot nieuwe inzichten en hij verandert zijn leven drastisch. Scrooge wordt weer de zachtaardige en ja, zelfs vrijgevige man die hij was voor de dood van zijn geliefde Emily.

Voor deze Vlaamse versie van ‘A Christmas Carol’ is Deep Bridge nog op zoek naar enthousiaste kandidaten voor het kinder- en jongerenensemble (incl. enkele gesproken rollen). Ronde 1: woensdag 19 april in Antwerpen / woensdag 26 april in Gent. Voor meer details en info, surf naar https://deepbridge.be/nieuws/audities-kinder-jongerencast-a-christmas-carol/ (PADI)

‘A Christmas Carol’, vanaf 16 november 2023 in Stadsschouwburg Antwerpen (try-outs), Capitole Gent en Trixxo Theater Hasselt. Tickets & info: www.deepbridge.be