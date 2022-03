Vijf West-Vlamingen spelen enthousiast mee in laatste Ketnet Musical De Finale

Jerôme Plattenbos uit Wingene, Eline Dedeken uit Diksmuide, Lucas Geldof uit Oostkamp, Timon Vermeulen én Jarne Verstraete, beiden uit Ingelmunster of in totaal vijf jongeren spelen mee in de laatste Ketnet Musical De Finale in een productie van Studio 100 en Ketnet.

Zeven jaar geleden was Jérémie Vrielynck uit Deerlijk te zien in de allereerste Ketnet Musical Kadanza. Zeven jaar later mocht hij terug meespelen en dit tijdens de laatste reeks voorstellingen van Ketnet Musical De Finale. Maar Jérémie is niet de enige West-Vlaming die meespeelt. Ook Timon Vermeulen, Jarne Verstraete, Jerôme Plattenbos, Eline Dedeken en Lucas Geldof staan op de bühne. De in totaal 22 uitverkoren Ketnetters schitterden naast bekende namen Gloria Monserez en Sean Dhondt. Hoofdrolspelers Imea Denooze en Sebe Buermans speelden eveneens de pannen van het dak.

Net na de première in het Proximus Theater in Plopsa De Panne konden we het vijftal even strikken voor een korte babbel. “Ik ben heel tevreden over het eindresultaat”, zegt Jarne Verstraete. “We mogen echt waar met de Ketnetters trots zijn op wat we hebben bereikt. In de toekomst wil ik zeker verder doen in de wereld van de musical, want ik vind dat een toffe wereld.” Timon Vermeulen bekent: “Die première gaf een extra kick. We kregen meer applaus, meer gejuich. Dat was zalig. Ik ben echt waar heel blij dat ik meedeed. In de toekomst zal ik me wel blijven focussen op dans, maar musical mag er zeker bij komen” Jerôme Plattenbos wilde het volgende kwijt: “Het eindresultaat? Ik heb er geen woorden voor. Ik ben supergelukkig, we deden het zo goed en het publiek zorgde voor een kick. Soms zaten we tijdens de voorbereiding met wat stress, maar wanneer we dat even lieten bezinken en we bleven oefenen, dan kwam dat toch in orde.” Eline Dedeken: “Ik ben heel blij met het eindresultaat. Alles verliep goed. Ik ben natuurlijk ook heel blij dat ik werd geselecteerd voor deze laatste reeks. Ik ga zeker verder doen in deze wereld. Nu weet ik wel dat dit mijn wereld is en dat ik daarin verder wil doen.” Lucas Geldof: “Ik vond het geweldig. Dit is momenteel het tofste, het leukste moment in heel mijn leven. Moest mijn leven zo verder evolueren, dan zou dat super zijn. Ik ben eveneens heel blij met het eindresultaat. We gaven allemaal het beste van onszelf, dat zie je op het podium.” (PADI)

De volgende shows hebben plaats in Kursaal Oostende, Stadsschouwburg Antwerpen, Trixxo Theater in Hasselt en Capitole Gent. Info en tickets: www.ketnetmusical.be