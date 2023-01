Vierde voorstelling over de menopauzevriendinnen ‘Vapeurs’ eindelijk in première

Na het succes van de vorige drie voorstellingen rond de zogenaamde ‘Flying Vapeurs’, kon de vraag naar een vierde bijdrage niet ontbreken. Nadat er in het verleden al op de skilatten werd gestaan, de dames Bali verkenden of genoten van een luxueuze cruise, boekten de dames ditmaal een safari in Zuid-Afrika. ‘Vapeurs’-anciens Lulu Aertgeerts en Anne Mie Gils kregen deze keer versterking van voormalig ‘Wittekerke’-actrice Karin Jacobs en huidig ‘Familie’-actrice Caroline Maes.

Aan het alom gekende concept werd ook nu niets veranderd. Vier vriendinnen op leeftijd die er eens tussenuit gaan, over vrouwendingen praten en tussendoor wat liedjes zingen en voortdurend op elkaars kap zitten. Meer hadden scenarist Allard Blom, regisseur Martin Michel en de Brugse spelcoach Dirk Van Vooren (mede-eigenaar van het productiehuis, maar bij het jongere publiek nog steeds gekend als Steven Stil uit ‘Piet Piraat’) niet nodig om ook voor de vierde voorstelling opnieuw recht in de roos te schieten. Actrice Karin Jacobs kon haar wel vrij snel vinden in de rol van hartsvriendin van de dames. “Caroline kende ik nog niet, maar met Lulu en Anne Mie heb ik al wel eens samengespeeld”, vertelt ze. “Om de zoveel jaar kom je elkaar wel eens tegen in een productie en dat is dan precies alsof de klok heeft stilgestaan. Iedereen kent elkaar privé ook, dus dat is een heel aangenaam gevoel om dan zulk een productie te spelen.”

“De zenuwen waren bij iedereen hooggespannen. Vooral omdat je op voorhand nooit weet hoe een zaal gaat reageren”, geeft Jacobs toe. “We hadden donderdag al eens een try-out gehad, maar dat was slechts voor een halve zaal. Dat zei al iets, maar zeker niet alles. Het is altijd weer bang afwachten of er wel gereageerd zal worden. Als je dan die eerste lach hoort vallen, ben je vertrokken en zijn die zenuwen helemaal weg.” Zuid-Afrika heeft de actrice nog niet bezocht. “Maar ik maakte wel ooit een safaritocht in Tanzania. Een prachtig land en een prachtige ervaring, zo echt tussen de wilde dieren zitten. Gelukkig zijn die dieren in ons stuk van hout en karton, dus daar moeten we geen schrik van hebben.” (PADI & Tom)

‘Vapeurs 4’ met Karin Jacobs, Lulu Aertgeerts, Anne Mie Gils en Caroline Maes speelt nog tot en met zondag 19 februari in Theater Elckerlyc in Antwerpen. Tickets en info via www.elckerlyc.be.