Vierde Leive Vloms strikt Laura Lynn, Wim Soutaer & Charles Van Domburg, én Margriet Hermans

Op vrijdag 5 augustus kan je opnieuw terecht op de iconische Leuvense Oude Markt voor de vierde editie van het gratis volksfeest Leive Vloms. In samenwerking met het Nationaal MS Center Melsbroek wordt er opnieuw geld ingezameld voor het onderzoek naar Multiple Sclerose (MS). Na een verplichte coronapauze slaan de VZW Oude Markt Leuven en boegbeeld Jan Heremans, met de steun van het stadsbestuur, opnieuw de handen in elkaar. Vanaf 19 uur starten de festiviteiten. The New Bis Band begeleidt de gastartiesten Laura Lynn (‘Je hebt me 1000 maal belogen’), Wim Soutaer (‘Allemaal’) & Charles Van Domburg én Liefde voor Muziek-revelatie Margriet Hermans (‘Lekker blijven hangen’), voor wie het straks haar eerste optreden is op deze iconische plek.

Met 12.000 bezoekers en 18.442 euro voor het verdere onderzoek naar Multiple Sclerose (MS), beiden een record, was de 3de editie van Leive Vloms twee jaar geleden een voltreffer. Na een verplichte coronapauze zijn organisatoren VZW Oude Markt en mede-initiatiefnemer en MS-patiënt Jan Heremans klaar voor de 4de editie, die op vrijdag 5 augustus 2022 op de Oude Markt plaatsvindt. “Omdat we iedereen de kans willen geven om dit grote volksfeest mee te maken, wat de voorbije 2 jaar door de coronamaatregelen niet mogelijk was, hebben we even de pauzeknop ingedrukt. Ondertussen zijn we al in volle voorbereiding met de 4de Leive Vloms. Na de onvergetelijke doortochten van o.a. De Romeo’s, de jarige Willy Sommers en Bart Kaëll, schrijven we op de eerste vrijdag van augustus op de iconische Leuvense Oude Markt een nieuw hoofdstuk”, zegt Erik De Rop, voorzitter van VZW Oude Markt enthousiast.

De West-Vlaamse schlagerkoningin Laura Lynn (‘Je hebt me 1000 maal belogen’, ‘Jij doet de wolken verdwijnen’) is dit jaar opnieuw van de partij. Net als alle artiesten wordt ze op het podium begeleid door The New Bis Band. Dat is ook van toepassing voor het perfect ingespeelde duo Wim Soutaer (‘Allemaal’) & Charles van Domburg, die weten hoe ze met bekende meezingers en instant herkenbare klassiekers de massa moeten bespelen. Wees maar zeker dat er straks opnieuw een paar duizenden handen de lucht in gaan of dat er opnieuw uitbundig wordt meegezwaaid als ze het vriendelijk vragen. Tijdens hun stomende set geven deze topartiesten je alvast niet de kans om stil te blijven staan.

Ook het Leuvense stadsbestuur verleent opnieuw haar medewerking aan Leive Vloms. “Naast onze goedgevulde, gevarieerde agenda, zijn we blij dat dit populaire muziekfeest weer in volle glorie, in een veilig kader zonder maatregelen of beperkingen, kan plaatsvinden op de Oude Markt. We gaan opnieuw voor een heel toegankelijk volksfeest, iets waar we met z’n allen nu al naar uitkijken”, zegt Leuvense schepen Denise Vandevoort (Vooruit). (PADI)

De 4de editie van Leive Vloms vindt plaats op vrijdag 5 augustus op de Oude Markt Leuven, vanaf 19 uur. The New Bis Band begeleidt die avond de gastartiesten Laura Lynn, Wim Soutaer & Charles Van Domburg en Margriet Hermans. Leive Vloms is gratis, maar het gezelligste volksfeest zamelt wel opnieuw centen in voor het Nationaal MS Center Melsbroek en het onderzoek naar Multiple Sclerose (MS).