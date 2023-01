VIDEO – Tobe uit Tielt brengt zijn allereerste single ‘Onderweg’ uit, bekend van Abel

Woensdag 4 januari 2023 is een heel belangrijke dag voor Tobe uit Tielt, want op die dag brengt hij immers zijn allereerste single ‘Onderweg’ uit. Een single die hij niet in eigen beheer moet uitbrengen, want Tobe vond een onderkomen bij platenfirma PIAS.

Toen Tobe in 2018 op de set van #LikeMe belandde, bleek het achteraf het begin te zijn van zijn nog prille, maar opmerkelijke ontwikkeling als artiest. Zijn uniek timbre bezorgde Tobe bovendien een indrukwekkende passage in ‘The Voice van Vlaanderen’, waar zijn stem en charisma hem tot een favoriet van publiek en jury bombardeerden. Tobe besloot vervolgens om zijn kwaliteiten als acteur verder te ontwikkelen aan de Theaterschool in Utrecht.

Tijdens deze studies liet de muziek hem echter niet los. Hij timmerde ruim één jaar in de studio aan zijn ware stem en muzikale pad. Hij werkte er een repertoire uit van klassieke en eigentijdse Nederlandstalige nummers. Die nummers kleurde hij in met eigen interpretaties, gaande van intieme piano-arrangementen en fijngelaagde vocals tot dramatische strijkers, intense gitaren en frisse elektronica, dit telkens in zijn eigen gevoelstaal. Het langverwachte resultaat werd in New York gemixt door de gerenommeerde producer/mixer Mark Plati (David Bowie, Prince…). PIAS bood hem een artiestencontract aan en samen werken ze aan een album.

(Lees verder onder de video)



De eerste single is een eigenzinnige versie van ‘Onderweg’ van Abel en Joris Raesenberg. De zanger én schrijver van het origineel kan de versie van Tobe wel smaken. Tobe zegt zelf over ‘Onderweg’: Ik voelde meteen dat ik met deze bewerking als eerste naar buiten wou komen. ‘Onderweg’ heeft me geholpen bij het vormgeven van mijn album. Het is mijn kapstok, waar ik mijn andere nummers maar al te graag aan wil ophangen en mee wil verbinden.” (PADI)

‘Onderweg’ is te downloaden via alle grote streamingsplatforms.