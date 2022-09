Victor Lammertijn – met roots in Avekapelle – speelt mee in ‘Josephine B. – Een leven in revue’ in Antwerpen

Vanaf 1 oktober kan je komen kijken naar ‘Josephine B. – Een leven in revue’ in Het Fakkeltheater in Antwerpen. Vanaf 10 november gaat het gezelschap ook op tournee doorheen Vlaanderen. Ze spelen één keer in CC Brugge, namelijk op zondag 13 november. Eén van de castleden is Victor Lammertijn uit Nazareth. Zijn grootmoeder is echter afkomstig uit Avekapelle bij Veurne.

We schreven al vaak over acteurs en actrices die deelnemen aan musicals in Vlaanderen. Nog nooit zagen we echter de naam Victor Lammertijn ergens staan. “Dat klopt”, vertelt Victor net na het persmoment in Het Fakkeltheater in Antwerpen. “Ik zit nu in mijn laatste jaar in het Koninklijk Conservatorium in Brussel. ‘Josephine B.’ is mijn eerste stage. Dat maakt mij wel heel blij”, zegt Victor (22) uit Nazareth, maar toch stroomt er ook wat West-Vlaams bloed doorheen zijn aderen. “Mijn oma Julia Louwagie groeide op in Avekapelle, waar ze ook vele jaren woonde. Later verhuisde ze naar Deinze, waar mijn mama – haar dochter – eveneens opgroeide. Na het huwelijk hebben mijn ouders John Lammertijn en Els Dejaeger zich gevestigd in Nazareth. Ik heb nog één tante die in Brugge woont. Recent kochten mijn ouders een appartement in Oostende. We keren dus nog wel eens terug naar West-Vlaanderen.”

Victor Lammertijn © PADI/Daniël

Naast ‘Josephine B.’ zal Victor nog aan twee andere stages deelnemen, maar daarover kon hij nog niet veel kwijt. “Eens afgestudeerd, wil ik vooral aan veel producties meedoen. Is dat musical, dan doe ik daarin verder. Het mag ook de richting tv of film zijn, zolang ik maar iets kan doen in de entertainmentsector. Ik weet het: ‘t is geen gemakkelijke wereld, maar ik probeer m’n best te doen en hopelijk krijg ik kansen. Of ik dat talent meekreeg van mijn familie? ’t Zit wel een beetje in de genen. Mijn familie stond altijd op de planken. Mijn overgrootvader en ook mijn papa deden dat al vaak. Mijn mama deed mee aan producties in Deinze. Mijn twee andere broers Remon en Pepe deden eveneens al mee aan toneelopvoeringen in Deinze. Mijn papa is nu verantwoordelijk voor zaal Palace in Deinze. En ochja, vorig jaar deed ik nog mee aan ‘Wie wordt rapper?” bij Ketnet. Ik viel af in de halve finale. Ik verloor, maar ik legde wel leuke connecties.”

De cast, met links Victor Lammertijn. © PADI/Daniël

Wat vindt Victor van de productie ‘Josephine B. – Een leven in revue’. “Super! Ik had niet gedacht dat het zo leuk zou zijn. We werken met een kleine groep, die heel hecht is geworden. We gaan een mooie productie brengen”, besluit Victor, die niet de enige West-Vlaming is. Ook Aaron De Veene uit Kachtem speelt mee in deze productie. (PADI)

De try-outs hebben plaats op 1, 4 en 5 oktober om 20 uur, op 2 oktober om 15 uur. De première is op 6 oktober om 20 uur. Voorstellingen op 7, 8, 13, 14, 15, 20, 21, 22, 27, 28, 29 oktober en 3, 4, 5 november om 20 uur – 9, 16, 23, 30 oktober en 6 november om 15 uur – schoolvoorstellingen op 20 en 21 oktober én 6 november om 15 uur. Tickets: 25 euro (try-outs), parterre (34), balkon (29), VIP-tickets (44 euro, drankje en hapje tijdens de pauze, beste plaatsen in de zaal). Tussen 7 november en 8 december trekt ‘Josephine B.’ langs Culturele Centra in Vlaanderen, waaronder Lede, Beringen, Brugge (zondag 13 november om 15 uur/www.ccbrugge.be), Heist-op-den-Berg, Aalst, Lommel en Lanaken. Info en boekingen: info@garifuna.be – Reservatie en tickets: 070 24 60 36. www.judas.be