Veronique Ke treedt komend weekend op in Izegem, Passendale en Ingelmunster

Op vrijdagavond 7 januari treden Nico Debuck én ook Veronique Ke op in Mandeldaele, Emelgemseplein 5 in Izegem. Aanwezig zijn kost 25 euro, inclusief dinner en show. In de prijs zijn soep, een hoofdgerecht en dessert inbegrepen. Twee dagen later zingt ze in Brasserie 14-18 in Passendale en ook in zaal De Wante in Ingelmunster.

Tot drie jaar geleden runde Veronique Kesteloot de winkel van dameskledij PerroDonna in de Oostrozebekestraat in Ingelmunster, rechtover de Bollewerpstraat. Op dat moment had ze ook een groothandel in hondenmateriaal Divertido. Nu werkt ze bij Trappen Verschaeve in Lauwe, maar in haar vrije tijd is ze bezig met muziek. Veronique (53) zag het levenslicht in Izegem als dochter van Willy en Marie-Antoinette Kesteloot-Declerck. Ze is getrouwd met Reinald Vandoorne, mama van Kimberly en schoonmama van Michael Naert. “Mijn ma en pa waren grote muziekliefhebbers. Ik ben dan ook grootgebracht tussen de lp’s van Tom Jones, Marva, Elvis, Corry Konings… In mijn tienerjaren zong ik als sopraan in het kerkkoor van de Bosmolens in Izegem onder leiding van Eric Baert. Tijdens de middernachtmis mocht ik op kerst het ‘Adeste Fideles’ solo brengen. Ik was zo trots”, herinnert Veronique zich nog goed. “Samen met dochter Kimberly zong ik alle K3 liedjes mee. Zo heb ik haar ook de liefde voor muziek meegegeven. Later zong ik vaak karaoke in Den Bristol bij Martin Vervaecke in Ingelmunster. Zo leerde ik Gino van G&B Events kennen net als Michael Lanzo en Kurt Lorenz. Ik zong ook een tijdje in het kerkkoor van Ingelmunster. Een tiental jaren geleden kwam door de operatie aan mijn schildklier een einde aan het zingen. Ik kon maanden amper praten. Het duurde zelfs meerdere jaren vooraleer ik weer wat kon zingen. Dat was voor mezelf een heel moeilijke periode. In september 2019 zong ik – op vraag van Dominique en Linda – één liedje op het verjaardagsfeest van Aslana. Iedereen was enthousiast en ik kreeg terug wat vertrouwen in mijn stem. In maart 2020 werd ik vrijwilligster in de serviceflat waar mijn ma verbleef”, vertelt Veronique verder.”Daar organiseerden ze muzikale namiddagen en op een dag in mei durfde ik het terug aan om te zingen. De gelukkige gezichten van die mensen deden me zoveel deugd dat ik terug verlangde naar het zingen. Er volgden nog verschillende optredens in rusthuizen. Enkele van deze filmpjes werden gedeeld op Facebook. De reacties waren positief. In oktober 2020 moedigde mijn vriendin Nadine mij aan om deel te nemen aan de zangwedstrijd Trofee De Wante in Ingelmunster. Ik won de publieksprijs en behaalde de derde plaats. Op advies van de jury volgde ik zangles. Die volg ik nog steeds bij de fantastische coach Lien Fournier van Vocal Studio te Kortrijk. Tijdens die zangwedstrijd had Gino van G&B Events mij gevolgd. Hij geloofde in mijn talent. Dankzij hem kreeg ik de eerste optredens binnen en was er ook een livestream, natuurlijk tijdens de lockdown. Ook Michael Lanzo gaf mij een kans. Ik mocht optreden tijdens zijn verjaardagsconcert in 2021 in zaal Den Toerist in Meulebeke. David Galle van Mandeldaele in Izegem boekte mij eveneens voor een optreden. Komende vrijdagavond sta ik daar op het podium.”

Sinds juli 2021 trad Veronique Ke al op in Waregem, Meulebeke, Ingelmunster, Aalst, Zottegem, Sint-Niklaas… “In 2022 hoop ik veel te mogen optreden. Waarom? Die blije gezichten die ik te zien krijg en die ambiance die ik kan brengen, inclusief gelukkige mensen naar huis zien vertrekken, zalig toch. Dit jaar bestaat de mogelijkheid dat ik een eerste fanbal organiseer en dat ik wellicht ook een eerste eigen single uitbreng. Op vrijdagavond 7 januari treed ik op in zaal Mandeldaele in Izegem. Twee dagen later ben ik te gast in Brasserie 14-18 in Passendale én ook in De Wante bij Chris Reilhof in Ingelmunster.” (PADI)

Vrijdag 7 januari: Mandeldaele in Izegem. Aanvang dinner om 17 uur. Optredens van Veronique Ke en Nico Debuck. Toegang: 25 euro, inclusief dinner en show. Reserveren: 0471 77 76 27. Boekingen: www.zangeresveonique.be.