Vaste waarden en frisse gezichten in cast van zomershow ‘Crescendo’ in Het Witte Paard in Blankenberge: “Een vakantie wordt hier nog leuker!”

Het Witte Paard in Blankenberge pakt voor de avondshow ‘Crescendo’ deze zomer uit met een cast, die focust op kwaliteit en een showbeleving die zijn gelijke niet kent in België.

‘We zetten voor de avondshow in op de totaalbeleving. De castleden hebben elk adembenemende stemmen, goede dansmoves en ongelofelijk veel talent. Voeg daarbij nog dansers, internationale acts van wereldniveau, prachtige kostuums en decors – en je weet waarom steeds meer mensen in de zomer naar Blankenberge komen voor de avondshow’, zegt producent Ben Van den Keybus. Bij de vaste waarden is Patrick Onzia, die aan zijn dertigste zomer begint in het variététheater in Blankenberge. Uitgegroeid van schuchtere jonge zanger tot leading man met een klok van een stem en ongezien gevoel voor humor. Sandrine, dat is dan weer internationale klasse. Ze pakt het publiek in en heeft wellicht de allerbeste stem in Vlaanderen. Van rock tot dance, elk genre kan ze aan, en ze brengt het steeds op een elegante manier. Twee van de debutanten van 2024 keren deze zomer terug op het legendarische podium. Jens Broes, die met zijn enorm brede stembereik vorig jaar iedereen met verstomming sloeg, belooft dit jaar voor verrassingen te zorgen. Lien Van den Bossche zorgt met haar jeugdige charme dan weer voor een vleugje deugnieterij op het podium, terwijl ze de sterren van de hemel zingt. Daarbovenop komen er twee nieuwe namen de cast versterken. Charlotte Verduyn is een opkomend talent, en een vaste waarde in de muzikale programma’s van James Cooke. De spontane spring-in-t-veld kijkt uit naar haar zomer in Het Witte Paard, een podium waar ze altijd al van droomde. Nog nieuw in de cast is Gert Botty. Hij is een entertainer pur sang, die zorgt voor schwung met een kwinkslag. Zijn unieke stem vult de cast perfect aan. Ook op vlak van humor is hij niet te onderschatten. Met zijn alter ego ‘Sally Monella’ staat hij voor uitverkochte zalen. Of zij meereist naar Blankenberge blijft nog een goed bewaard geheim. De productie van Ben Van den Keybus pakt daarnaast ook uit met de Vegas Showdancers, diverse adembenemende acts van wereldniveau en natuurlijk heel veel sfeer. Ben: ‘De internationale avondshow staat als een huis. Elk jaar zorgen we voor vernieuwing, niet enkel qua acts en cast, maar ook in de muziekkeuze, de aankleding en de technische effecten. Je kan je verwachten aan een feestje. Want ja: dansen is toegestaan. Jaar na jaar bereikt de show een groter en internationaler publiek. Mijn einddoel? Iedereen met een grote glimlach naar buiten zien gaan’. Mede-zaakvoerder Ann Fransen vult aan: ‘Als WP Hotels & Events zetten we in op beleving van A tot Z. Wie dat wil kan op vrijdag en zaterdag voor de show genieten van een driegangendiner in het Colisee Theater, met livemuziek. Na de avondshow kan je verder vieren op de afterparty in Discotheek Colisee Live. Wie niet meer wil rijden kan terecht in één van de WP Hotels of andere logies in de stad. Een vakantie in Blankenberge wordt dankzij ‘Crescendo’ nog leuker. (PADI)

Alle shows tussen 18 juli en 27 september starten om 20.30 uur. Bestel je tickets via www.witte-paard.be, via 070 250 200 of aan de balie van WP Hotel Aazaert.