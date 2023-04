Vandaag maakt Cocojr. zijn debuut op OnlyFans

Vandaag is een belangrijke dag voor Cocojr. Deze 58-jarige artiest maakt immers zijn debuut op OnlyFans. Een aprilgrap? Helemaal niet!

Kid Coco: “Ik ben een tevreden creatieveling, ‘content creator’ is een vlag die mijn lading dekt.” Wat kunnen zijn fans (van 23 tot 69) zoal verwachten? Pikante foto’s, naaktbeelden, de compromitterende filmpjes en foto’s die hij niet naar Eveline heeft gestuurd, erotische gedichten, zinnenprikkelende gedachten, ongezouten meningen, onuitgegeven akoestische nummers, een kijkje achter de schermen, sneak peeks, etc. Na ontboezemingen van zijn oudste zoon in Humo werd Coco overstelpt met vragen. Op Onlyfans onthult hij een eerste reeks van 23 namen van ex-vriendinnen, hij doet m.a.w voor ’t eerst zijn kleine zwarte boekje open. Cocojr.’s OnlyFans account is enkel zaterdag 1 april gratis te bekijken. Vanaf zondag 02 april is het account uitsluitend toegankelijk tegen betaling van een maandelijks abonnement. Prijs: 4,96 euro. Wie het allemaal teveel gedoe vindt om een account aan te maken op Onlyfans, kan ook terecht op de hernieuwde socials van The Dinky Toys: www.facebook.com/thedinkytoys/ en www.instagram.com/thedinkytoys/ (PADI)

Wil je Kid Coco nog eens in ’t écht aan het werk zien? Welkom dan op zaterdag 29 april vanaf 20 uur voor het optreden van The Dinky Toys in zaal Owla, Blikske 3 in Brugge. Info en tickets: www.owlabrugge.be