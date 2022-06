Vandaag is het zover: ‘The Australian Pink Floyd Show’ openen tweede seizoen van optredens in de Proximus Pop-Up Arena in Middelkerke

Vanavond om 20 uur is het inderdaad zover, want ‘The Australian Pink Floyd Show’ mag het tweede seizoen van de optredens openen in de Proximus Pop-Up Arena in Middelkerke.

De Proximus Pop-Up Arena is de eerste hybride evenementenlocatie die een uniek zomers festivalgevoel combineert met de voordelen van een vaste, weersbestendige (!) arena. Na een uitdagende start in 2021, temidden van de pandemie, blikt zaaluitbater be•at vooruit op een geweldige en muzikale zomer ’22. Met nog meer concerten (30% groei) en nog meer verschillende genres onderstreept de Proximus Pop-Up Arena deze zomer haar ambitie als muzikale middelpunt aan onze Belgische kust. Momenteel verloopt de voorverkoop heel goed, zodat be*at zeker en vast eind augustus zal kunnen terug blikken op een meer dan geslaagde muzikale periode in Middelkerke.

Wat valt er allemaal te beleven? Naast ‘The Australian Pink Floyd Show’ op vrijdagavond 24 juni staat op zaterdag 2 juli ‘Queen, The Unique Symphonic Celebration’ op de affiche. Op vrijdag 8 juli is Milow van de partij. Precies één week later op vrijdagavond én ook op zaterdagavond 16 juli staat Het Schlagerfestival op de affiche. Op woensdagavond 20 juli ben je welkom voor ‘Regi Live 2022’. Eén dag later is er ‘Toto – Dogz of Oz Tour 2022’. Op zaterdagavond 23 juli is er Refest met o.a. Snelle. Vrijdagavond 29 juli ben je welkom op het optreden van Adamo. Eén dag later staat ‘One Night Only’ op de affiche. Wil je Bart Peeters & De Ideale Mannen aan het werk zien, dan zet je vrijdagavond 5 augustus in de agenda. Eén avond later staat Raymond van het Groenewoud op de affiche. Op vrijdagavond 12 augustus is er de #LikeMe On Tour. Op zondag staat Hooverphonic op de affiche. Op maandagavond 15 augustus ben je welkom voor het optreden van Niels Destadsbader. Op vrijdag 19 augustus zijn Cleymans & Van Geel van de partij. Op zaterdag 20 augustus is er nogmaals een optreden van ‘#LikeMe On Tour’. De optreden in de Proximus Pop-Up Arena in Middelkerke worden afgesloten op vrijdagavond 26 augustus met een optreden van Natalia. (PADI)

