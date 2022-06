Vandaag is het dé dag voor Rani Deriemaeker op Graspop om haar overleden broer te eren

Vandaag staat de groep Alestorm op het podium van Graspop in Dessel. Voor Rani Deriemaeker uit Zwevezele is het een belangrijke dag, want ze hoopt dat de band haar overleden broer zal eren. Een bericht via de website van Krant van West-Vlaanderen werd al méér dan 7.000 keren gedeeld.

Rani deed een oproep op sociale media om zondag haar tweelingbroer Robbe – die in maart uit het leven stapte – te eren tijdens het optreden van Alestorm. Normaal komen ze altijd samen naar Graspop en Alestorm was zijn favoriete band. Ook dit jaar gingen ze terug samen op Graspop zijn,, maar nu vergezeld haar moeder haar. ‘Zombies ate my pirateship’ van Alestorm heeft een speciale betekenis en is zo een beetje hun liedje. Als haar broer het moeilijk had, dan stuurde ze soms stukjes van liedjes van Alestorm naar hem. Daarom vraagt ze iedereen die deze oproep leest én op Graspop is, het liedje luidop mee te zingen. Het begint met de woorden ‘Far across the sea’. Graag wil ze de zin aanvullen met: ‘Robbie waits for me’. Mocht de groep dit liedje toch niet spelen, dan kan dit achteraf net na het optreden op zondag dat start om 16.50 uur. Op die manier wil ze een eerbetoon brengen aan haar broer. Het zou veel betekenen voor haar. Rani stuurde reeds een bericht naar de band zelf, die hebben het gelezen, maar ze kreeg nog geen antwoord. (PADI & Sandro)