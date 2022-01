Vanaf zondag 6 maart viert Disneyland Paris zijn 30ste verjaardag, ook dé toeristische bestemming van Europa

Nieuwe decors, nieuwe kostuums, nieuwe shows, drone-choreografieën en zelfs een modesamenwerking met Stella Mc Cartney, dochter van jawel Beatles Paul Mc Cartney. Disneyland Paris haalde alles uit de kast om de 30ste verjaardag vanaf zondag 6 maart op een heel speciale manier te kunnen vieren. Op verschillende manieren kunnen de gasten het nieuwe tijdperk van het resort vieren.

Laten we even stilstaan bij Disneyland Paris uitgelicht: dat is één toeristische bestemming in Europa. Sinds 1992 kwamen er méér dan 375 miljoen bezoekers langs. Er werken 16.000 ‘CastMembers’. Er zijn twee themaparken, 59 attracties, 7 Disney Hotels, 2 ConventieCenters, Disney Village…

30 JAAR MAGIE, INNOVATIE EN POPCULTUUR

12 april 1992 markeerde de historische opening van Disneyland Paris, het koninkrijk van dromen en magie dat al 30 jaar mensen van alle leeftijden betovert. Na meer dan 375 miljoen bezoekers te hebben ontvangen – en vele malen te hebben geïnnoveerd en nieuwe ervaringen te hebben geboden – heeft Disneyland Paris onvergetelijke herinneringen gecreëerd in ieder van ons leven. Disneyland Paris is erin geslaagd de belangrijkste toeristische bestemming van Europa te worden. Innoveren om ideeën tot leven te brengen, nieuwe paden verkennen en zichzelf voortdurend opnieuw uitvinden, terwijl het de visie van Walt Disney waarmaakt waarbij er herinneringen gemaakt worden met familie en vrienden, is een van de geheimen van het aanhoudende succes van Disneyland Paris. Verankerd in de huidige populaire cultuur, heeft Disneyland Paris de afgelopen drie decennia talloze internationale kunstenaars geïnspireerd (chefs en patissiers, modeontwerpers, moderne kunstenaars, fotografen…), die door de jaren heen hun eigen visie op het resort in hun werk deelden. De erfenis van Disneyland Paris wordt getraceerd in deze video die 30 jaar geschiedenis samenvat, dat lang herinnerd zal worden: Al 30 jaar ontwikkelt Disneyland Paris meeslepende ervaringen om verhalen en personages uit Disney-, Pixar-, Marvel- en Star WarsTM franchises tot leven te brengen. Als gevolg hiervan is de rol en het talent van 16.000 ‘Cast Members’ essentieel – hun aandacht voor detail, creativiteit, kwaliteit van de dienstverlening en vooral hun passie helpen de magie van het resort tot leven te brengen. Of het nu gaat om attracties, shows (sinds 1992 zijn er meer dan 200 shows geproduceerd door de afdeling Entertainment), restaurants, winkels, hotels, tuinen of zelfs decors, meer dan 500 beroepen dragen elke dag bij aan het vormgeven van de toekomst van het entertainmentlandschap.

EEN NIEUW TIJDPERK BREEKT AAN OP 6 MAART 2022.

Dit tijdperk wordt gekenmerkt door transformatie, grenzeloze creativiteit en nieuwe technologie, voor een altijd meeslepende en onvergetelijke bezoekerservaring. Om deze historische mijlpaal te bereiken, viert Disneyland Paris – dat zal schitteren als nooit tevoren – haar mooie toekomst, waarin bezoekers groter zullen dromen en harder zullen lachen.

EEN NIEUWE SHOW EN EEN OOGVERBLINDENDE PRE-SHOW IN DE AVOND VOOR HET ICONISCHE KASTEEL VAN DOORNROOSJE

Een feestelijke nieuwe dagshow genaamd“ Dream… and Shine Brighter! “ Het creeëren van unieke shows maakt deel uit van het DNA van Disneyland Paris: Mickey and the Magician, The Lion King: Rhythms of the Pride Lands en Disney Junior Dream Factory zijn voorbeelden van succesvolle shows die bijdragen aan de magische ervaring van onze gasten. Ter gelegenheid van de 30e verjaardag van Disneyland Paris wordt elke dag – meerdere keren per dag –een nieuwe show opgevoerd op Central Plaza in het Disneyland Park, voor het Kasteel van Doornroosje, dat na de 12 maanden durende renovatie mooier dan ooit is. Bestaande uit drie thema’s die de kracht van lachen, passie en dromen vieren, bevat de show meer dan 30 Disney Figuren en dansers met nieuwe kleurrijke praalwagens en een unieke soundtrack. Mickey, Minnie, Donald, Katrien en hun vrienden zijn uitgedost in hun nieuwe ‘iriserende’ outfits die speciaal voor de 30e verjaardag zijn gemaakt. Veel andere Figuren voegen zich bij hen, waaronder de geest uit Aladdin, Prinses Rapunzel en Jessie en Woodie uit Toy Story. Om een voorproefje te geven van de nieuwe outfits die voor dit feest zijn ontworpen, organiseerde Disneyland Paris haar eigen modeshow, waarbij Mickey, Minnie en hun vrienden op de catwalk schitterden in een unieke setting:

De kleedkamer van Mickey en Minnie zou een goudmijn zijn voor elke modeverslaafde: meer dan 450 kostuums, waaraan nu de nieuwe iriserende outfits met hun hoeden speciaal voor de 30e verjaardag van het resort zijn toegevoegd. Sinds 1992 zijn er meer dan 30.000 outfits ontworpen in de ateliers van Disneyland Paris – een van de grootste collecties kostuums in Europa. Hoedenmakers, patroonmakers, naaisters… in totaal werken er meer dan 40 mensen in de ateliers van Disneyland Paris. Om de outfits van de 30e verjaardag te ontwerpen, werden meer dan 2.000 lijnen glitterstenen genaaid, meer dan 700 meter stof bedrukt en waren meer dan 190 juwelen nodig.

Bij het vallen van de avond wordt aan de gasten een nieuw spectaculair betoverend moment aangeboden, voorafgaand aan een van de geliefde shows ‘Disney Illuminations’. Deze nieuwe pre-show, genaamd Disney D-Light, combineert videoprojecties, verlichte waterstralen, lichteffecten, mist, beroemde Disney liedjes en vooral drone-choreografieën om een extra vleugje magie te brengen rond het iconische Kasteel van Doornroosje, dat voor de gelegenheid is gerenoveerd. Gevuld met speciale effecten, zullen de verschillende scènes het Kasteel transformeren als nooit tevoren.

Ter gelegenheid van het verjaardagsfeest, en voor een beperkte tijd, zal een licht- en luchtshow worden uitgevoerd met 200 drones – ontworpen met de hulp van de Europese expert Dronisos, officiële leverancier van technologische producten gevestigd in Bordeaux – om deze nieuwe pre-show in de avond op een onvergetelijke manier te eindigen. Deze gesynchroniseerde drones vormen een sprankelende ‘30’ in de lucht recht boven het Kasteel van Doornroosje, terwijl het nieuwe themalied ‘Un monde qui s’illumine’, dat is gemaakt voor de 30e verjaardag, op de achtergrond wordt gespeeld. De soundtrack is opgenomen met een symfonieorkest in de beroemde Abbey Road Studios in Londen en op een andere manier gearrangeerd voor deze pre-show, om het nog betoverender te maken. Het is de eerste keer dat een Disney Park de drone-technologie gebruikt als onderdeel van een dagelijkse buitenshow boven haar Kasteel. Deze innovatie is een nieuwe stap voorwaarts in de ontwikkeling van meeslepende en spectaculaire ervaringen voor bezoekers van Disneyland Paris, waar technologie de weg vrijmaakt voor betovering. Bepaalde ervaringen, shows of evenementen kunnen worden gewijzigd of geannuleerd zonder voorafgaande kennisgeving, op basis van wijzigingen in gezondheidsmaatregelen en aanbevelingen van de overheid, of in geval van slechte weersomstandigheden.

Naast het entertainment dat speciaal is ontwikkeld voor de 30e verjaardag, kunnen bezoekers genieten van de bestaande ervaringen met hun familie of vrienden. Ze kunnen meer dan 50 attracties ervaren – of ze nu sensatiezoekers zijn, gepassioneerd door avonturen of betoverende reizen – er zijn attracties voor iedereen.‘Selfie Spots’ voor interactie met Disney Figuren, en vele shows zoals Mickey and the Magician (shows beginnen in lente/zomer 2022), Disney Junior Dream Factory, Disney Stars on Parade (die begin januari 2022 een grote comeback maakte nadat het was geschorst voor bijna twee jaar) zal deel uitmaken van het feest, net als Disney Illuminations, dat gasten onderdompelt in Disney-, Pixar- en Star Wars-verhalen, uit het verleden en het heden.

NIEUWE GARDENS OF WONDER VIEREN DE NATUUR EN DE DIVERSITEIT VAN DISNEY EN PIXAR FIGUREN

Het Disneyland Park wordt de thuisbasis van een volledig nieuw Gardens of Wonder, met 10 verschillende thematuinen. Voor het Kasteel van Doornroosje komen kinetische Disney en Pixar beelden tot leven. Zij vieren de natuur en laten de diversiteit van Disney en Pixar Figuren zien om onze gasten een betoverende promenade te bieden. Elk van deze stukken is bedacht dankzij de expertise en creativiteit van de tuinbouw en entertainment teams en is geproduceerd door lokale ambachtslieden wiens know-how heeft bijgedragen aan de Disneyland Paris ervaring gedurende vele jaren. 30 volledig nieuwe kunstwerken, geïnspireerd door verschillende inspiratiebronnen (van windmolens voor kinderen tot de wereld van Salvador Dali, onder andere), worden geïnstalleerd in 10 verschillende thematuinen en representeren een grote verscheidenheid aan Disney en Pixar Figuren, van Prinsessen tot Schurken. In de Garden of Asia zijn bijvoorbeeld beelden te zien van Baymax (Big Hero 6), Mushu (Mulan) en Sisu (Raya and the Last Dragon). De 3D modellering en de handgemaakte productie van deze 30 kunstwerken werden uitgevoerd in samenwerking met 3 Franse bedrijven gespecialiseerd in decorproductie gevestigd in Ile-de-France. Deze 3 bedrijven, waaronder verschillende beroepen zoals ingenieurs, technici, schilders hebben samengewerkt met Yves Ollier, Set designer manager van Disneyland Parijs, om deze Gardens of Wonder te creëren. Deze video biedt een kijkje achter de schermen van de creatie van de nieuwe Gardens of Wonder in Disneyland Paris. Het Disneyland Park wordt versierd met het‘iriserende’ thema, met sprankelende blauwe en paarse tinten. Lichteffecten, neonlichten en bewegende mobielen met achtergrondverlichting worden gebruikt om de belangrijkste plekken te versieren, zoals de Gazebo, Main Street Station en Disney Village.

Als Disneyland Paris een tuin zou zijn, zou het de grootste van Europa zijn, met een oppervlakte van 2.230 hectare. Met meer dan 35.000 bomen, 450.000 struiken en meer dan 1 miljoen bloemen die elk jaar geplant worden, maakt deze natuur de Parken mooier. Het verandert mee met de seizoenen en festiviteiten. In totaal ontwerpen en verzorgen ongeveer honderd Cast Members de uitzonderlijke groene landschappen die geïnspireerd zijn door de verbeeldingskracht van Walt Disney en dragen bij aan het realiseren van zijn droom. Deze tuinmannen creëren magische werelden.

In Disneyland Paris zijn 9 verschillende beroepen op het gebied van tuinbouw, samen met boomverzorgers, een watersysteem bestaande uit 6.000 km slangen dat uniek is in Europa en niet te vergeten de beroemde kamerplanten die gasten elke dag kunnen bewonderen in alle zeven Disney Hotels. Daarom hebben de teams van de afdeling Landscaping een sleutelrol in het aanhoudende succes van Disneyland Paris. Hun missie is om altijd creatiever te zijn. In het algemeen wordt er rekening gehouden met het milieu en de natuur als onderdeel van de dagelijkse activiteiten van het resort. Dit kan dankzij een langdurige inzet op het gebied van milieubeheer.

EET- EN DRINKERVARINGEN DIE DE 30E VERJAARDAG VIEREN

In Disneyland Paris zijn ook eetervaringen onderdeel van de magie. Maandenlang zijn de chef-koks gepassioneerd bezig geweest met het ontwikkelen en testen van nieuwe gerechten om dit unieke jubileum compleet te maken. Vanaf 6 maart 2022 en als onderdeel van de 30e verjaardag, zullen bezoekers kunnen genieten van meer dan zestig smakelijke gerechten met nieuwe vegetarische opties, waaronder een veganistische panini en een gezouten aardappelpuree wafel, heerlijke desserts en exclusieve cocktails. Restaurants met tafelbediening zullen beschikken over iconische nieuwe desserts ontwikkeld door het patisserie team, bestaande uit chef-koks, sous-chefs en commis, die werkzaam zijn in de inside- Disneyland Paris ‘Pastry “les delices de Minnie”. Het dessert wordt geserveerd onder een koepel en is genaamd “Le Bouquet final” [de Grand Finale: witte chocolade- en aardbeientaart]. Het heerlijke macaron-assortiment met het 30e verjaardag thema in all-you-can-eat buffetrestauranten worden een lust voor het oog en een streling voor de smaakpapillen van gasten van alle leeftijden. Het barmantenteam van Disneyland Paris heeft exclusieve drankjes gecreëerd, zoals de roze “Happy Birthday Cocktail”, of de “Smoothie met een twist”, samengesteld uit bosbessenpuree, banaan en kokosnoot, of zelfs de blauwe “Enchanted Flute”. In Disneyland Paris hebben gasten de keuze uit 59 restaurants, 10 bars en de vele kraampjes in het resort. Alle restaurants bieden een selectie van vegetarische maaltijden.

EEN NOG UNIEKERE WINKELERVARING ALS ONDERDEEL VAN DE 30STE VERJAARDAG!

Met 63 themaboetieks en -winkels is winkelen in Disneyland Paris een belevenis op zich. Voor de 30ste verjaardag van het resort hebben de teams meer dan 350 nieuwe exclusieve items ontworpen. Dit is het belangrijkste productontwikkelingsprogramma dat ooit in Disneyland Paris is uitgevoerd. Het zou geen echte unieke Disneyland Paris verjaardag zijn zonder exclusieve souvenirs om mee naar huis te nemen. Met dit in gedachten kunnen onze gasten een hele nieuwe collectie oogverblindende producten ontdekken die exclusief zijn gewijd aan de 30e verjaardag van het resort. Van collector’s items tot sleutelhangers en 30e verjaardag plushes, iconische haarbanden en trendy sweatshirts, de 30e verjaardag van Disneyland Parijs zal items bieden voor ieders smaak, zodat iedereen kan schitteren op zijn/haar eigen manier. De komende maanden worden nieuwe collecties en producten, die zijn ontworpen in samenwerking met gerenommeerde merken, toegevoegd aan de merchandise-collecties van de 30e verjaardag in de boetieks. Binnenkort wordt er meer informatie bekend gemaakt.

Fun Facts

Disneyland Paris heeft een eigen creatieve studio die zich focust op productontwikkeling. Het volgt voortdurend de nieuwste trends op het gebied van vormen en kleuren en volgt ook de nieuwste technologische ontwikkelingen. Het team, bestaande uit ongeveer honderd getalenteerde Cast Members, die werken op het gebied van tekenen, inkoop, modeontwerp, ‘visual merchandising’ of etalageontwerp, heeft bijna 18 maanden gewerkt aan de ontwikkeling van deze nieuwe collecties.

…EN HET EERSTE ULTRACHIQUE BROEKPAK VOOR MINNIE MOUSE IN DISNEYLAND PARIS, ONTWORPEN DOOR STELLA McCARTNEY

Voor de 30ste verjaardag van Disneyland Paris deed Minnie een beroep op de Britse ontwerper Stella McCartney om haar eerste broekpak te creëren dat gedragen zal worden in Disneyland Paris. “Ik ben verheugd om te werken met de enige echte, iconische Minnie Mouse. Ik heb een aangepaste outfit voor haar ontworpen ter ere van de 30e verjaardag van Disneyland Paris. Minnie heeft altijd een speciaal plekje in mijn hart gehad. We delen dezelfde waarden. Wat ik zo leuk vind aan Minnie is het feit dat ze geluk, zelfexpressie en authenticiteit belichaamt en dat ze mensen van alle leeftijden over de hele wereld inspireert. Bovendien heeft ze zo’n geweldige stijl! Ik wilde dat Minnie haar allereerste broekpak zou dragen in Disneyland Paris, dus heb ik een van mijn iconische kostuums – een blauwe smoking – ontworpen met stoffen van verantwoorde herkomst. Deze nieuwe kijk op haar kenmerkende stippen maakt van Minnie Mouse een symbool van vooruitgang voor een nieuwe generatie. Ze zal het dragen ter ere van Women’s History Month, dat op 6 maart 2022 begint. Ik kan niet wachten tot je deze nieuwe look in Walt Disney Studios Park ziet!”, zegt Stella McCartney. En als onderdeel van een meer wereldwijde samenwerking met The Walt Disney Company, brengt Stella McCartney een uniek Minnie Mouse T-shirt op de markt als onderdeel van Internationale Vrouwendag. Dit T-shirt is exclusief online en in Stella-winkels verkrijgbaar vanaf 8 maart 2022. En vanaf het voorjaar van 2022 wordt een limited-edition productlijn gelanceerd door Stella McCartney, geïnspireerd op de de Disney klassieker Fantasia.

AVENGERS CAMPUS: OPENING GEPLAND VOOR ZOMER 2022

De 30e verjaardag markeert ook de langverwachte opening van het nieuwe themagebied ‘Avengers Campus’, dat een groot onderdeel is van de transformatie van Walt Disney Studios Park. Vanaf zomer 2022 verzamelen Superhelden uit het MARVEL Universum zich in Avengers Campus. Ze nodigen gasten uit voor een gloednieuwe epische reis die bestaat uit heroïsche avonturen en missies om te vervullen, waardoor de meeslepende ervaring in het MARVEL Universum, dat begon met de opening van Disney’s Hotel New York – The Art of Marvel in 2021, wordt uitgebreid. (PADI)

Boeken kan via je reisagent of de website van Disneyland Paris