Vanaf woensdag brengt ‘Het Kustschlagerfestival’ talrijke bekende artiesten naar Proximus Theater De Panne

‘Het Kustschlagerfestival 2023’ breekt alle records met een verbluffend succes, aangezien de eerste festivaldag al wekenlang volledig is uitverkocht. Dit grootse nieuws weerspiegelt de enorme aantrekkingskracht van het festival. Dat komt ook door de sterke programmatie, want artiesten zoals Willy Sommers, Luc Steeno, Lindsay en Christoff zijn ook van de partij.

Het langverwachte Kustschlagerfestival keert terug naar het Proximus Theater De Panne en belooft opnieuw een spectaculair feest vol muziek en entertainment te worden. Het festival vindt plaats op de woensdagen 6,13 en 20 september en biedt een indrukwekkend programma, met grootste namen uit de Vlaamse schlagerwereld. ‘Het Kustschlagerfestival’ is al jarenlang een hoogtepunt in de Vlaamse evenementenkalender en trekt jaar na jaar duizenden enthousiaste muziekliefhebbers naar het Proximus Theater De Panne. Dit jaar is geen uitzondering, met een indrukwekkende line-up van bekende artiesten die de show vullen met meeslepende melodieën en onvergetelijke optredens.

Robin Polley van Plopsa, samen met Luc Steeno en Dieter Bruneel.

Op woensdag 6 september opent men met Willy Sommers, Herbert en Paul Bruna. Eén week later zijn Luc Steeno, Lindsay en Paul Bruna van de partij. Op woensdag 20 september wordt er sluit men af met Christoff, Vanessa Chinitor en Paul Bruna. Enkele van de muzikale hoogtepunten van het Kustschlagerfestival 2023 zijn onder andere Christoff. Deze geliefde schlagerzanger maakt opnieuw zijn opwachting met zijn energieke performance en onmiskenbare stem. Willy Sommers: een icoon in de Vlaamse muziekindustrie zal het podium betreden en het publiek betoveren met zijn kenmerkende hits. En we hebben ook nog Vanessa Chinitor: de voormalige inzending voor België voor het Eurovisiesongfestival zal opnieuw schitteren op het grote podium en zal de menigte verleiden met haar frisse geluid en aanstekelijke nummer ‘Like The Wind’.

De eerste festivaldag is al weken uitverkocht. “We zijn overweldigd door de enorme belangstelling voor het ‘Kustschlagerfestival 2023’”, zegt Dieter Bruneel van neptunus-pro, organisator van het festival. “Dit bevestigt dat de liefde voor Vlaamse muziek springlevend is en we zijn vastbesloten om een onvergetelijke ervaring te bieden aan alle festivalgangers. ‘Het Kustschlagerfestival’ is meer dan optredens alleen, maar is een hele beleving. Naast een jaarlijkse mooie line-up hebben de organisatoren van het festival ook gezorgd voor een naadloze en gastvrije festivalervaring, met uitstekende voorzieningen en onvergetelijke momenten voor alle aanwezigen. Onze bezoekers komen voor de totaalbeleving, en die is uniek bij ons en vinden ze blijkbaar nergens anders.”

Hoewel de eerste festivaldag al volledig is uitverkocht zijn er nog steeds kaarten beschikbaar voor de andere dagen van het festival. Bezoekers kunnen genieten van meerdere dagen vol muziek, entertainment en de warme sfeer die ‘Het Kustschlagerfestival’ kenmerkt. (PADI)

Info en tickets: www.kustschlagerfestival.be.