Van februari tot mei: Remy & The Analogue Robot Orchestra of virtuoos universum en genre overschrijdend duet tussen mens en machine

Van het Conservatorium naar wereldberoemde orkesten naar de club – de reis van de Nederlandse, internationaal befaamde harpist Remy van Kesteren is er eentje van mooie muziek, verre uithoeken én miljoenen streams op de digitale platformen.

Na een stevige discografie (o.m. op het gereputeerde label Deutsche Grammophon), vele onderscheidingen en awards in de klassieke muziek ging het kriebelen bij de jonge muzikant. Zijn liefde voor het klassieke repertoire is groot en blijft een basis, maar hij brengt zijn vrije tijd door op popfestivals en bij live-concerten in clubs. Daarom besloot de harpist ook popmuziek te gaan maken. Dit bracht hem o.a. een album geproduceerd door Britse producer, songwriter en DJ Fink. Een half jaar na de release van zijn album ‘Shadows’ brengt de harpist een aantal covers uit van onder andere Radiohead en Rosalía. De elektronisch geproduceerde tracks worden wereldwijd uitgebracht via zijn eigen label en opgepikt in landen als de VS en China.

In 2015 werkte Remy voor het eerst samen met Jurjen Alkema van kunstenaarscollectief Blauwe Uur. Al snel na de samenwerking bleek dat Jurjen nog een bijzondere installatie kon toevoegen aan de optredens van Remy, namelijk het Analogue Robot Orchestra. Het robotorkest bestaat uit kleine instrumentjes die zichzelf kunnen bespelen, door middel van elektromagneten die met een stampertje tikken op alledaagse voorwerpen. Een concert van Remy & The Robot Orchestra staat in het teken van eigen composities en covers, begeleid door de betoverende visuals van Jurjen, die de wereld rondom het robotorkest van gedaante zullen doen veranderen. Een vernieuwende muzikale reis met een bijzondere instrumentalist waarbij klassiek, electro, songs, mens en machine in synergie en symbiose een verbluffend eigen universum creëren. De regie is in handen van Eric Corton. (PADI)

Remy komt in februari/maart naar Lommel, Geel, Tongeren, Mechelen, Schilde, maar ook één keer naar West-Vlaanderen, namelijk op donderdag 16 maart in Concertstudio Track in Kortrijk. Info: griet@rumoer.be – www.rumoer.be