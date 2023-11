Valerie, Virginia en Helga settelen zich naast Gene Thomas in zijn sofa tijdens zijn optreden in O.C. De Kleine Beer in Beernem

Op zondagavond was Gene Thomas met zijn theatertournee ‘Kom Wat Dichterbij’ ook te gast in O.C. De Kleine Beer in Beernem in een organisatie van Concertevents. Voor Valerie, Virginia en Helga werd het een onvergetelijke avond, want zij waren de uitverkorenen en mochten eens naast Gene op zijn sofa zitten en een babbel slaan met hun idool.

19 uur: dit was inderdaad hét uur dat Gene al eraan begon én dat was ongetwijfeld ook hét uur dat velen niet hadden verwacht, want 45 minuten later kwamen er voorzichtig nog enkele mensen de zaal binnengewandeld die wellicht het exacte uur van de show niet hadden nagekeken of waren vergeten. In zijn decor in New York at Gene chips. “Willen jullie er ook hebben?”, vroeg hij aan het publiek. Dat was geen probleem, want even later kwam zijn assistent Carl de zaal binnengewandeld en begon hij enkele zakken chips en popcorn uit te delen. “En doorgeven hé”, zei hij, waarna we dus ook wat popcorn konden smullen. Muzikaal begon Gene eraan met de song ‘Mij En M’n Gitaar’, gevolgd door ‘Teken Van Leven’, ‘Ik Ben Vrij’ en ‘Wees Van Mij’. En dan was het zover dat er één iemand uit de zaal in zijn sofa mocht plaatsnemen voor een babbel. Gene wilde dat eerlijk laten verlopen. Hij gooide zijn Chewie in het publiek. De gelukkige was Valerie Van Brugghe uit… Brugge. We vernamen dat ze al fan is van Gene sinds 1996. “Ik denk dat we elkaar de eerste keer zagen op de dijk aan zee”, herinnerde Gene zich nog. Valérie voegde er exact aan toe: “De King Beach in Blankenberge!”. Zij is getrouwd, mama van twee kindjes, en werkt als huishoudhulp. Valerie mocht de backings zingen toen Gene ‘Je Danst Met Jezelf’ zong. Na het optreden kwam dezelfde Valerie in de foyer naar ons toe. Bleek dat ze ook PADI kent. Ze herinnerde ons aan de jaren negentig toen ze deelnam aan onze Roularta-wedstrijden en naar ons hoofdkantoor in Roeselare mocht afkomen toen Get Ready! en ook Boysband afkwamen. Waar is de tijd gebleven…

Virginia Van Staey uit Zeebrugge © PADI/gsm Dorien

Gene zong ‘Ik Wil Jou’ en ‘Ongrijpbaar’, waarna er terug iemand op de sofa mocht plaatsnemen. De gelukkige was Virginia Van Staey uit Zeebrugge, die werkt als bus- en tramchauffeur. “En ben je met de tram naar hier gekomen?”, grapte Gene. “Een tram rijdt op elektriciteit, maar mijn motor draait op liefde.” Gene zong speciaal voor Virginia de serenade ‘Omdat Jij Van Me Houdt’; terwijl beiden op de sofa zaten. Wondermooi, pakkend!

Helga Van den Broeck uit Oedelem. © PADI/gsm Dorien

De echtgenoot van Kristel Verbeke zong ook ‘Soleil Soleil’ en ‘Bye Bye Baby’ om dan terug zijn Chewie in het publiek te gooien en opnieuw een vrouw blij te maken. Haar naam was Helga Van den Broeck uit Oedelem bij Beernem. Zij werkt al 17 jaar als brailleboekredacteur. “Boeken worden in braille omgezet en deze worden per post opgestuurd naar blinden en slechtziendend”, verklapte Helga, waarna Gene ‘Merci’ zong.

Gene tijdens zijn ‘Kom Wat Dichterbij’-optreden in O.C. De Kleine Beer in Beernem. © PADI/gsm Dorien

Tijdens de babbels door vernamen we dat Gene graag eens een song in Japan wil uitbrengen en wel degelijk in die taal zou zingen, maar dat is nog niet voor morgen. We kregen ook nog ‘Kom Wat Dichterbij’, ‘Voor Haar’ én ‘On And On’ uit 1999 of de tijd van X-Session te horen. Toen stond iedereen al recht en deed men enthousiast mee met die songs. Na zijn optreden kwam Gene in de foyer om nog even te poseren bij de aanwezige fans én om natuurlijk een babbeltje met hen te slaan. (PADI)