Urbanus stelt zijn nieuwe LP ‘In roer en rep’ voor in een proppensvolle zaal Owla in Brugge: “Ik ben Natalia zonder schmink!”

“Ik kom hier mijn nieuwe LP voorstellen. Ik heb een show in elkaar gezet. Ik zal een aantal hits van mij zingen die je kent om ambiance te verkrijgen, gecombineerd met m’n nieuwe liedjes die je niet kent. Dat is moeilijk hé. Ik zal beginnen met een onnozel mopje”, zegt Urbanus tot het talrijke publiek dat was afgezakt naar zaal Owla in Brugge. Daarna zei hij nog: “Ik ben Natalia zonder schmink!” Algemeen gelach.

Jong en oud, inderdaad zo’n mix van publiek. Vaders met hun zonen, opa’s met een zoon en kleinzoon, jonge dochters, ouderen, enz. Urbanus lokte een variatie van mensen naar zaal Owla in Brugge en al die mensen kwamen maar voor één iets, namelijk om te lachen. Urbanus zorgde ervoor dat er inderdaad veel gelachen kon worden. Natuurlijk door zijn leuke mopjes, zoals ‘Ik zie daar een paar mannen die mijne show aan het filmen zijn. Is dat omdat jullie mijn mopjes niet verstaan en thuis nog eens gaan beluisteren?’ Of over die apps die nu overal opduiken: “Met betrouwbaar nieuws op zak of eindelijk een betrouwbare zak op het nieuws.’

Muzikaal begon Urbanus met zijn bekend nummer ‘Madammen met een bontjas’, gevolgd door de nieuwe song ‘Influencer’, een vroeger nummer ‘Aarde’ en terug de nieuwe liedjes ‘Alleen maar over jou’, ‘Engeltjes’, ‘Fille en Fillo of een remake van ‘Fellemon en Fillomeen’ uit de jaren zeventig. Daarna volgde een vroeger nummer ‘Rikke tikke tik’, en de nieuwe nummers ‘Blije meningsuiting’ en Urbanusbroekgitaar’. Hij sloot af met ‘Ge moogt naar huis’ en een bisnummer ‘Gladde idolen’. Zijn optreden duurde zo’n uurtje. Het werd een show die hij speciaal in elkaar stak voor deze voorstelling van zijn nieuwe LP.

© PADI/gsm Kevin

In het publiek konden we onder meer Manu Huylebroeck en Jan Van Eyken terug zien. Ze speelden beiden gitaar op de plaat en en stonden bovendien in voor de productie. Ook Mathieu Vanherpe, die de plaat van keys voorzag. Verder vinden we ook Ben Brunin (bas), David Thomaere (toetsen) en Dirk Jans (drums) terug op de plaat. De backing vocals werden verzorgd door de dochters van Urbanus zelf. (PADI)

De plaat is vanaf vandaag verkrijgbaar via urbanus website. Wie Urbanus live aan het werk wil zien kan terecht op www.comedyshows.be voor info en tickets. Hij is momenteel op tour met zijn voorstelling ‘Bis Bis Bis’. Enkele nummers uit de nieuwe plaat zijn ook opgenomen in de voorstelling.