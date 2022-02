Urbanus over het gsm-gebruik: “Ik ben maanden ermee bezig om mensen te verrassen, maar door het internet word je constant bestolen”

Volgend jaar staat Urbanus 50 jaar op het podium. In 1973 begon hij inderdaad solo op te treden. Op 4 en 5 maart zijn er twee try-outs van zijn nieuwe theatertour BIS BIS BIS in Kortemark. Op 18 maart is er een try-out in Beernem en op 31 maart een try-out in Sijsele. Vanaf midden april is Urbanus met zijn show nog te zien in Blankenberge (17 april), Brugge (11 mei) en Izegem (20 mei). Volgend jaar op 8 april staat er al een show vast in Oostende.

“Die 500 tickets voor de try-outs in Kortemark waren in 24 uren uitverkocht”, zegt Pieter De Wulf van Comedyshows. “Het publiek wil terug naar de theaters afkomen. Vooral meer voor comedy, dan voor muziek. Urbanus heeft beslist om heel vlug, heel snel te schakelen, want hij zat lang genoeg stil. Hij wil heel vlug in première gaan met een nieuwe show. De échte shows beginnen op 16 april in Sint-Truiden, 17 april in Blankenberge en op 18 april in Theater Elckerlyc in Antwerpen. Na de zomervakantie loopt de tour verder.”

Een nieuwe show, een nieuwe titel, een aangepast kostuum, een nieuwe gitaar?

Urbanus: “Ik ben nog alles aan het bundelen, alles aan het instuderen. Ik maakte ook zes nieuwe liedjes, die ik graag zou uitbrengen op LP maar blijkbaar kocht Adèle alle vinyl op in heel de wereld. Tijdens mijn boek was er een schaarste van papier. Nu wil ik een plaat uitbrengen en nu is er vinyl te kort. Wat een vooruitgang! Mijn systeem was altijd een nieuwe plaat maken en met die liedjes bouwde ik een nieuwe tour uit. Nu is het omgekeerd. Eerst kom ik naar de zaal, dan zien we wel wanneer we de plaat kunnen uitbrengen. Mijn liedjes zijn al klaar. De titel van mijn show is BIS BIS BIS. Op mijn leeftijd past dat wel (lacht). In tegenstelling tot de vorige shows: ik zag mijn eigen altijd als een humorist die liedjes zong. Willy Sommers, Clouseau, Will Tura kunnen na vijftig jaar nog altijd dezelfde liedjes zingen. Ik wil de mensen vooral nieuwe grappen presenteren. In deze show zal ik toch enkele bekende liedjes zingen. Afsluiten met ‘Naar huis gaan’ of daarmee beginnen? Ik heb een aantal nieuwe liedjes om te lachen met de huidige toestanden. Ik heb een nieuwe elektrische Urbanus-gitaar, maar halverwege valt de elektriciteit uit. Dan kom ik terug… Ik zal altijd de hete hangijzers van het moment in een show verwerken.”

Werd die nieuwe show voor het grootste deel samengesteld in de coronaperiode, want je had toen toch tijd in overvloed?

Urbanus: “Ik begon met enkele nieuwe liedjes. De grapjes werden nu pas verzonnen. Enkele ‘oude’ paste ik aan. Van één van mijn allereerste liedjes maakte ik een remixe. Iets dat niet meer ‘vrouwvriendelijk’ is, heb ik aangepast in onze huidige tijd. Vroeger zong ik dat in het Brabants dialect, nu gaat dat ook niet meer. Het is allemaal vrouwvriendelijker geworden. Dat zijn de spanningsvelden van nu.”

Let je nu meer op wat je op papier zet en zingt, want de tijden zijn inderdaad veranderd?

Urbanus: “Inderdaad, ik let op maar ik heb een systeem: als er iets verboden wordt dan zeg je daarover niets, maar dan lach je wel met de persoon die deze wet maakte. Ik heb zo’n paar trucen. Niet alles zeggen, maar je kan ervoor zorgen dat de perceptie over blijft. Dat doe ik ook. Je kan het over iets hebben, zonder een woord te noemen, maar je kan er heel de zaal wel doen aan denken. Dat is de truc, altijd werken met perceptie… In deze tijden: iedereen zit met een gsm alles op te nemen. Als je liedjes zingt, zoals Willy Sommers: die liedjes zijn al honderdduizenden keren gespeeld. Maar een grap, de basis, is het verrassingseffect. Je bent iets te vertellen en dan komt er nog één element bij en dan zijn ze toch compleet mis. Als de mensen dat opnemen voor thuis, okee, maar als ze dat op het internet plaatsen, dan is de humor ervan weg. Ik ben maanden ermee bezig om mensen te verrassen, maar dan word je constant bestolen hé.

Het is in feite moeilijker geworden?

Urbanus: “Zeker en vast. Niet moeilijker wat mag en niet mag. Maar in mijn shows gaan ze het in de gaten houden. Ik ben zelf een beetje rebels en ik ga het zelf niet vragen aan de mensen om niet op te nemen. Er zal toch worden gevraagd aan het grote publiek om daarmee niet uit te pakken.”

Je hebt dus liever dat het publiek geen gsm meebrengt?

Urbanus: “Toch wel, maar enkel voor hun eigen. Als ze opnemen en mijn grappen beginnen rond te strooien, dan is dat voor mezelf als humorist niet leuk meer. Anders beginnen ze al misschien vanuit de zaal te roepen hoe het zal eindigen én dat is nu ook de bedoeling niet. Ik vernam dat veel fans een oude sketch live willen terug horen. Akkoord, maar dat is zoals met vrienden aan tafel zitten en dan begin je een mop te vertellen die ze al zeven keer hoorden. Dan ben je als humorist een beetje uw troeven kwijt.”

Urbanus. © PADI/Daniël

Hoelang is het geleden van je vorige volwaardige zaalshow?

Urbanus: “In maart 2020 moest ik stoppen in Nederland met mijn show ‘Lij Kner Ge Sop’. Ik moest er nog dertien doen. Ik mocht er gaan spelen, maar daar mochten er maar 30 mensen binnen per show en op anderhalve meter afstand van elkaar. Ik zei: Okee, ik wil afkomen maar ze mogen maar om het anderhalf uur lachen ook. Ik zat twee jaar thuis. Gelukkig kon ik dan mijn autobiografie schrijven, met verhalen die al 40 jaar in mijn hoofd ronddraaiden. Ik hoorde onlangs dat Herman Brusselmans nog 3.000 boeken verkoopt, ik verkocht er al 13.000. We zitten al aan de zesde druk.”

Is dat je nieuwe kostuum?

Urbanus: “Ik had al dat kostuum. Ik kocht bloemetjes online aan en dat trekt aan. Dan kijken ze niet naar mijn ‘verouderde’ kop hé”.

Hoelang duurt de show?

Urbanus: “Vroeger was dat twee keren anderhalf uur met dan nog een pauze. Volgende week doe ik enkele tryout. Niet om aan te vullen of te checken of het werkt, maar ik wil het mij allemaal kunnen herinneren. Ik heb een koffertje met spiekbriefjes. Aan één woordje heb ik voldoende om te weten wat ik moet zeggen…” (PADI)

De volledige speellijst en tickets zijn terug te vinden op www.comedyshows.be