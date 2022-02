Urbanus houdt met BIS BIS BIS halt in Kortemark, Beernem, Sijsele, Blankenberge, Brugge, Izegem en Oostende

Vorig jaar stond Urbanus nog in de spotlights met de uitgave van zijn eigen boek ‘En van waar dit allemaal komt’ en dit naar aanleiding van zijn 70ste verjaardag. Nouja, vorig jaar werd hij al 72 jaar. Ondanks zijn leeftijd zit Urbanus niet stil. Op 4 en 5 maart zijn er twee try-outs van zijn nieuwe theatertour BIS BIS BIS in Kortemark. Op 18 maart is er een try-out in Beernem en op 31 maart een try-out in Sijsele. Vanaf midden april is Urbanus met zijn show nog te zien in Blankenberge (17 april), Brugge (11 mei) en Izegem (20 mei). Volgend jaar op 8 april staat er al een show vast in Oostende.

Urbanus: acteur, striptekenaar, uitgever en schrijver van zijn eigen autobiografie, zanger maar bovenal komiek. Eén van de grondleggers van de Vlaamse comedy staat dit jaar een halve eeuw op de planken. De voorbije twee jaar waren de mogelijkheden tot spelen gering omwille van de met-regelmaat-van-de-klok-sluitende cultuursector en de alsmaar wijzigende maatregelen voor publieke events. Die tijd vulde Urbanus op met het schrijven van zijn autobiografie en dat in eigen beheer. De verschijningsdatum van zijn boek ligt al enkele maanden achter hem en de honger naar een nieuw project werd onstilbaar. Achter de schermen werkt de humorist dan ook volop aan een nieuwe theatershow, dat kondigde hij vandaag zelf aan. Zijn laatste zaalshow, Trecto Pnix, ligt alweer enkele jaren achter ons. Het is dus tijd voor iets nieuws.

De fans krijgen met BIS BIS BIS een vintage, op-en-top, Urbanus show te zien. Het wordt een cornucopia aan gekke verhalen, zotte hersenspinsels en absurditeiten. Hij schrijft zes nieuwe nummers maar er zullen ook een zestal klassiekers te bespeuren zijn. Vandaar de titel: BIS BIS BIS. Naar aloude traditie werd er ook voor deze show een nieuw Urbanus-kostuum ontworpen. In maart komen er enkele try-outs maar de echte aanvang van de tournee zal plaatsvinden met een heus premièreweekend op 16, 17 en 18 april in respectievelijk Sint-Truiden, Blankenberge en Antwerpen. (PADI)

De volledige speellijst en tickets zijn terug te vinden op www.comedyshows.be. De kaartverkoop start vanaf vandaag.