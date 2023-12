Urbanus én De Fanfaar vieren in de zomer van 2024 meervoudig jubileum met festivaltournee, waaronder minstens één groot festival in West-Vlaanderen

Vandaag nodigden Urbanus & De Fanfaar de verzamelde pers uit om hun nieuwe zomertournee voor te stellen. Er wordt maar liefst een drievoudig jubileum gevierd in 2024. Urbanus wordt 75, De Fanfaar 20 en het is tien jaar geleden dat Urbanus & De Fanfaar op tournee gingen. In het feestjaar 2024 maken ze dus opnieuw de zomerfestivals onveilig. “Waar we optreden? Dat kunnen we nu nog niet kwijt, want dat moeten de festivalorganisaties zelf kenbaar maken. Laat ons zeggen dat we minstens één groot festival per provincie doen, én we trekken ook naar Nederland”, zegt Comedyshows.be.

Oorspronkelijk was Urbanus & De Fanfaar bedoeld voor een eenmalige tournee. Uiteindelijk werden dat destijds drie seizoenen. In 2024 komt er dus na tien jaar een reünie aan. “We hielden altijd contact met mekaar gedurende onze speelstilte, maar deze zomer konden we de agenda’s nog eens doen matchen. Ook het idee van een reünie klonk ons leuk in de oren” aldus gitarist Camerlynck en Urbanus . Welke festivals er op de planning zullen staan, is momenteel nog geheim. “Die primeurs zijn voor de festivals zelf, als ze hun programma bekend maken” vertelt Urbanus. De Fanfaar begon ooit met een cover in een rock ’n roll-jasje van Gigippeke, van Urbanus. “Die mannen waren bekend in heel Halle” grapt Urbanus. Volgend jaar bestaat De Fanfaar twintig jaar en schuimt samen met Urbanus de zomerfestivals af. Er wordt gemikt op zo’n twee festivals per provincie, maar ook in Nederland zijn er plannen in potlood opgetekend. De Fanfaar heeft met toetsenist Mathieu Vanherpe bovendien een nieuw bandlid.

Urbanus © PADI

Volgend jaar wordt Urbanus 75 en deze zomertournee is één van de speciallekes die er te gebeuren staat in dat feestjaar. De tournee werd aangekondigd in CC Westrand in Dilbeek, en dat was niet toevallig. De solocarrière van Urbanus begon namelijk in het cultureel centrum van Dilbeek, in de toenmalige Jeugdclub. “Ik trad hier op voor 20 man, waarvan de helft familie. De week nadien waren dat er 40, en nog eens later 80. Zo was de trein vertrokken”, lacht Urbanus, die ook De Fanfaar voorstelde die bestaat uit Jeroen Camerlynck, Sybren Camerlynck, Tim Toegaert, Laurens De Schutter en Mathieu Vanherpe. (PADI)

Urbanus en De Fanfaar is 2024 te zien op diverse zomerfestivals. Voor info en updates: www.urbanus.be