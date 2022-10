Urbanus brengt begin december een nieuwe vinyl-plaat ‘In roer en rep’ uit

In café De Joker in Antwerpen stelde Urbanus zijn nieuwe vinylplaat voor. De komiek/zanger uit Tollembeek zet voor zijn nieuwe schijf alvast de grote middelen in en gaat geen onderwerp uit de weg, alhoewel hij het wel eens anders formuleert in zijn liedjes. “In een liedje heb ik het verboden woord niet uitgesproken, maar intussen denkt iedereen er wel aan”, knipoogt hij naar de pers, terwijl hij over dàt liedje én hét woord sprak, zonder dàt woord uit te spreken…

Pieter De Wulf van Comedyshows.be zei met enige fierheid in zijn stem dat hij dankbaar is omdat zijn firma terug de distributie mag doen van het nieuwe muzikale project van Urbanus. “Voor Urbanus deden we al zijn zaalshows én ook de distributie van zijn boek. We werken goed samen en nu terug”, zegt hij.

Urbanus tussen ‘zijn’ muzikanten die aan dit nieuwe muzikale project meewerkten. © PADI/OBI

Urbanus staat dit jaar 50 jaar op de planken en dat is lang geen reden om het rustig aan te doen, in tegendeel. Vorig jaar nog kwam er een biografie uit, in april startte zijn nieuwe theatertournee ‘Bis Bis Bis’ en dit najaar komt er dus een nieuw volwaardig studio album uit ‘In roer en rep’. Het is een studio-album geworden en dus geen opname van een liveoptreden, zoals Urbanus in ‘t verleden wel eens deed. Voor deze langspeler rekende Urbanus op verschillende topmuzikanten om zich muzikaal te laten begeleiden. Zo werkten onder andere Dirk Jans (De Mens) op drum en Jan Van Eyken (De Kreuners) op gitaar mee aan het album. Urbanus’ dochters Liesa en Marieke stonden in voor de backingvocals. Het ensemble nam in totaal negen nummers op, wa’rvan zeven nieuwe en twee herwerkingen van ouder werk. ‘Fillemon en Fillomeen’ en “De wereld is om zeep’ werden in een nieuw jasje gestoken. Dat laatste nummer kreeg zelf een Engelse vertaling met zich mee: ‘The world is after soap’. ‘Urbanusbroekgitaar’ is de afsluiter van het album, verwijzend naar de gitaar die Urbanus cadeau kreeg van een fan. Die bouwde de typische Urbanus-broek uit de strips na en maakte er een elektrische gitaar van. Ook de hoes is opnieuw vintage Urbanus, vol met eigen tekeningen die verwijzen naar de nummers op de plaat. (PADI)

Urbanus toont de hoes. © PADI/OBI

Het album verschijnt begin december maar is nu al vooruit te bestellen via comedyshows.be. De nieuwe langspeler komt er op zwarte vinyl en op gelimiteerde roze vinyl (slechts 500 stuks) alsook op CD. Info: www.comedyshows.be of www.urbanus.be