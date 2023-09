Umberto Tozzi keert in februari 2024 terug naar Kursaal Oostende én ook naar Trixxo Theater Hasselt

In februari 2023 streek de Italiaanse superster Umberto Tozzi met zijn nieuwe concerttournee ‘GLORIA FOREVER’ neer in Trixxo Theater Hasselt en Kursaal Oostende. Het publiek in beide volgepakte zalen ging collectief uit z’n dak tijdens dit concert waarin Tozzi de vele hits (‘Gloria’, ‘Gente di Mare’, ‘Ti Amo’,…) en minder bekende pareltjes uit zijn 45-jarige carrière met de passie van een jong veulen afvuurde. De roep om meer klonk dan ook luid na afloop en die viel duidelijk niet in dovemansoren. In februari 2024 keren Umberto Tozzi en zijn muzikanten terug naar Hasselt (23/02) en Oostende (24/02). Ze zijn meer dan klaar om de boel in het Trixxo Theater en het Kursaal opnieuw helemaal plat te spelen.

Met meer dan 80 miljoen verkochte albums en optredens op de grootste podia ter wereld, wordt Umberto Tozzi met recht en rede beschouwd als één van de grootste singer-songwriters van de Italiaanse muziekscene. Met hits als ‘Gloria’, ‘Ti Amo’ en ‘Gente di Mare’ heeft Tozzi dan ook een aantal onvergetelijke klassiekers in zijn repertoire.

In 1977 brak Umberto Tozzi met ‘Ti Amo’ alle records door zeven maanden op #1 te staan in de Italiaanse hitparade. Het nummer werd ook buiten Italië een grote hit, met top 10-noteringen in Duitsland, Vlaanderen en Noorwegen, en nummer 1-noteringen in Zweden en Zwitserland. Een jaar later werd het nummer ‘Tu’ eveneens een internationaal succes en in 1979 had Tozzi opnieuw een dikke hit te pakken met het tijdloze ‘Gloria’. Drie jaar later werd dit zelfs opnieuw een wereldsucces, toen Laura Branigan het liedje coverde in het Engels. ‘Gente di Mare’, het nummer waarmee Umberto Tozzi en Raf deelnamen aan het Eurovisie Songfestival in Brussel (1987), groeide dan weer uit tot een absolute evergreen.

Tijdens zijn concerttournee ‘GLORIA FOREVER’ wordt niet alleen de meer dan 45 jaar carrière van Tozzi, maar ook de ongelooflijke catalogus gevierd van deze artiest die de geschiedenis van de Italiaanse muziek mee bepaalde. Van zijn beroemdste en tijdloze hits tot de minder bekende parels, je kan ze allemaal komen (her)ontdekken op vrijdag 23 februari 2024 om 20u. in Trixxo Theater Hasselt of zaterdag 24 februari 2024 om 20u. in Kursaal Oostende. (PADI)

Tickets & info: www.ticketkopen.eu