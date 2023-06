Ultratop-artiest Jérémie Vrielynck kwam voor huiskamerconcert naar woning in Ingelmunster: “Zo’n intieme setting, altijd zalig om te doen!”

De 23-jarige, veelzijdige Jérémie Vrielynck is echt een bezig bij. Momenteel promoot hij zijn nieuwste single ‘Ademnood’, een song die hij opnieuw zelf schreef en mee produceerde en die het als positieve uptempo-popsong bijzonder goed doet. Daarnaast is Jérémie druk bezig met songwriten en produceren. Zo zat hij een tijdje geleden in de studio met Sean Dhondt én Gers Pardoel, produceerde hij ondertussen ook al songs voor Wim Soutaer e.v.a. Vorige week trok Jérémie één dag uit om samen met zijn promotor Kurt en vriend-gitarist Dennis de volledige dag promo te voeren voor zijn nieuwe single ‘Ademnood’. Van de VRT tot VTM, van Karewiet tot MNM: Jérémie ging overal langs om ’s avonds te eindigen bij Eveline en Delphine Rommel in Ingelmunster, waar hij voor een beperkte groep van aanwezigen vier eigen liedjes zong én speelde.

Jérémie verhuisde van het West-Vlaamse Deerlijk, de plek waar hij opgroeide samen met Niels Destadsbader, naar Geel. Daar woont hij met zijn vriendin, kochten ze een huis dat hij verbouwde en inrichtte met zijn eigen opnamestudio. Jérémie keert deze zomer terug naar Deerlijk, want voor het zoveelste jaar op rij presenteert hij er BuikRock én staat hij er dit jaar met zijn muzikanten zelf ook weer op het podium. Niels Destadsbader is eveneens weer van de partij. Jérémie is ondertussen ook regelmatig gastpresentator bij Pickx+, de digitale zender van Proximus.

Het wordt dus een drukke zomer voor Jérémie met heel wat aanvragen voor optredens. De kans bestaat dat hij ook weer opduikt op de Parkies-concerten, de plek waar hij vorig jaar heel wat schone momenten deelde en schitterende optredens gaf. En ook in het theater is Jérémie actief, want tot eind juni speelt hij mee in de bejubelde ‘Florence Foster Jenkins’ dat loopt in het Fakkeltheater. Florence vertelt het waargebeurde verhaal van de legendarische ‘Florence Foster Jenkins’ die er alles aan deed om haar droom, een grootse operazangeres worden, te laten uitkomen. De stem die ze in haar hoofd hoorde was prachtig, maar voor anderen klonk haar gezang vreselijk vals. En dat is een understatement! Toch werd zij enorm populair! Naast Jérémie Vrielynck, die de rol speelt van pianobegeleider Cosmé McMoon, bestaat de hoofdcast ook nog uit Koen Crucke, Karin Jacobs, Nathalie Nathalie Wijnants en Maxime De Winne.

Tijdens het huiskamerconcert bij Delphine en Eveline vertelde Jérémie natuurlijk méér over zijn nieuwe single ‘Ademnood’. “De inspiratie voor mijn nieuwe single ‘Ademnood’ komt uit het dagelijkse leven. Het zou geen liefdesliedje worden, dat is de gedachte waaruit we zijn vertrokken (lacht), maar finaal komt het daar gedeeltelijk op neer als je goed naar de tekst luistert. Ik zing ‘Ademnood, alle meters gaan nu in het rood’. Een gekke zin uit het refrein, maar een mooie metafoor. Die ‘meters in het rood’ kan slaan op de liefde, maar het kan ook gaan over de dagelijkse ratrace waar we in dit leven vaak zitten. Hoe vaak denken of zeggen we niet: ‘ik kan niet meer, mijn hoofd ontploft’? Het is hét moment waarop jouw meters in het rood gaan. Ook de aansluitende zin, ‘jij haalt mijn gedachten overhoop’ kan slaan op het moment dat het té druk is. Dan vliegen je gedachten van links naar rechts en kan je je niet meer focussen en kom je in ademnood. Datzelfde gevoel kan je ook overkomen in de liefde, wanneer je nog maar naar die persoon kijkt en je plotseling niet meer kan denken. Iedereen kan het nummer dus op verschillende manieren interpreteren.”

De voorbije drie jaar bracht Jérémie Vrielynck acht singles uit, waarvan er zeven (!!!) in de Top 10 terecht kwamen van de Vlaamse Ultratop 30. In 2021 was Jérémie, samen met Metejoor de artiest die een jaar lang, onafgebroken meedraaide in diezelfde Ultratop-lijst. Hij moet nog 23 worden, volgende maand. “Het gaat allemaal snel, maar voor mij voelt het aan als een natuurlijke flow. Het klopt dat ik als Nederlandstalige popzanger, sinds de start van mijn carrière, enorm ben geëvolueerd. Omdat ik fulltime met muziek bezig ben, krijg ik nu ook de kans om uit te zoeken wie ik als persoon wil zijn en hoe ik dat kan vertalen naar de muziek. Voor mij is het een soort van therapie, alhoewel dat veel te zwaar klinkt (lacht). Het laatste half jaar merk ik dat ik Popliedjes maak die veel verder gaan. In mijn muziek vertel ik hoe ik mij voel. Zo gaat het in de eerste twee zinnen bijvoorbeeld over de derde persoon: ‘Jij weet, ik ben niet verlegen. Ik heb de reputatie van een player’. Dat is iets dat ik een jaar geleden nooit zou durven schrijven en zingen. Ik ben ooit nog een jonge player geweest (lacht). Dat is verleden tijd, maar ik ben wel blij dat ik er nu op zo’n volwassen manier kan op terugblikken.”

Regelmatig keert Jérémie Vrielynck nog terug naar het West-Vlaamse Deerlijk, de plek waar zijn roots liggen en hij opgroeide als kind, maar de liefde bracht hem naar het Kempense Geel. Daar heeft hij samen met zijn vriendin een huis en investeerde hij in een gloednieuwe opnamestudio. “Het is allemaal iets groter en duurder uitgevallen dan gedacht, maar die extra ruimte die we hebben gemaakt, een aparte live-room, een extra toilet en een pooltafel maken het uniek. Ondertussen zat ik al achter de knoppen bij Wim Soutaer, maar ook Gers Pardoel, Sean Dhondt, Daalman, Sali Haidara, Fransisco Schuster,… en Isabelle A. vonden al de weg. Dat zijn mooie namen om mee samen te werken.”

De aanwezigen vonden het huiskamerconcert de max. “Ik wist niet wat ik ervan moest vinden, maar ’t was prachtig”, zei één van de aanwezigen. Een andere zei: “Hoor ik nu Jérémie Vrielynck op de radio of zie ik hem op tv, dan zal ik telkens terugdenken aan deze leuke ontmoeting. Ook de gastvrouwen Delphine en Eveline waren in de wolken over dit huiskamerconcert in hun living. “Ik ken Jérémie al enkele jaren, maar dat hij nog ooit in onze living zou staan, dat had ik nooit gedacht. En geef toe, zijn liedjes zijn gloednieuw – geen covers! – en adembenemend mooi qua tekst en muziek. Hij zal het nog ver schoppen”, bekent Delphine. (PADI)

‘Ademnood’, de nieuwe Jérémie Vrielynck-single verschijnt op zijn eigen JV Records-label en is overal digitaal beschikbaar.

