Ultratop-artiest David Vandyck concerteert in het mooie Stadsschouwburg in Brugge: “Dit kan ik afvinken van mijn bucketlist”

De aftrap van zijn nieuwe concerttour ‘Licht Aan De Overkant’ – tevens ook de naam van zijn laatste album – kon eindelijk afgetrapt worden in het Stadsschouwburg in Brugge. Dankzij superfan Christine Neyens kon David deze zaal van zijn bucketlist afvinken. Tijdens het concert had de zanger heugelijk nieuws, want zijn huidige single “Licht Aan De Overkant” doet het ontzettend goed en komt deze week binnen in de top-10 van de Vlaamse Ultratop top 30.

David Vandyck uit Zedelgem trapte zijn show af met ‘Wat Vliegt De Tijd’, een Will Tura cover waarna hij ‘Heel Alleen’ inzette, “Weer Even Klein” en “Morgen Komt De Rest” een single die komt uit zijn meest recente album “Licht Aan De Overkant”. Het was de eerste keer voor de zanger dat hij in zo’n historische zaal mocht optreden: “Wat ben ik blij dat ik vandaag hier mag optreden samen met m’n band. Het is een zaal die werd gebouwd in 1800 en die zoveel authenticiteit uitstraalt. Ik denk dat er hier veel is gebeurd, mochten de muren spreken, we zouden veel te weten komen”, voegde hij eraan toe waarna hij “Als De Muren Konden Praten” zong. Tijdens zo’n concert is er tijd en ruimte om nummers te brengen die normaal niet in z’n repertoire staan tijdens zijn live-on-tape optredens. Zo bracht hij “Door De Wind” en nog veel covers die hem nauw aan het hart liggen, want Nederlandse muziek is iets wat hij met de paplepel meekreeg.

© gsm Mervyn

Zijn huidige single “Licht Aan De Overkant” doet het ontzettend goed. “Ik heb goednieuws, dankzij jullie. Jullie streamen massaal en beluisteren het massaal. Ik kom met “Licht Aan De Overkant” binnen op 7 in de Vlaamse Ultratop!”, zei de zanger glunderend. David had ook goed nieuws omdat de huidige single het zo goed doet moet hij een opvolger hebben die natuurlijk nog beter zal zijn dan zijn huidige. Hij ging terug naar Nederland om samen met een gekende singer-songwriter de studio in te duiken om nieuw werk te schrijven. Hij bracht het in primeur in de Stadsschouwburg. “Jullie hoeven de single nog niet direct te verwachten, we zijn heel druk met het schrijven van nieuwe songs. Deze single heeft heel veel potentieel. Maar we wachten nog wat af”, aldus de zanger. Dat de West-Vlaamse zanger een trouw publiek heeft, dat is duidelijk. Superfan Christine Neyens wou dat haar idool zijn droom kon beleven en organiseerde op eigen houtje het concert in het Stadsschouwburg in Brugge. David reageerde achteraf op zijn sociale media: “Bucketlist, check!”.

© gsm Mervyn

David Vandyck bracht natuurlijk nog enkele oude hits waar zijn fans natuurlijk op zaten te wachten. Iedereen sprong spontaan recht bij “Een Super Lange Nacht”, “Met Heel Mijn Hart” en “Ik Leef Voor Jou”, de single waarmee hij in 2018 werd genomineerd bij Radio 2 Zomerhit. Achteraf ging David maar al te graag met de aanwezige fans op de foto om dit wondermooi concert vast te leggen met een kiekje. (Mervyn & PADI)

