‘Uit liefde voor de zorg’ zongen Gene Thomas, Karen Damen en Sean Dhondt in Kursaal Oostende

Na een instrumentale versie van een Elvis-medley door het European Philharmonia & Band onder leiding van Walter Proost zong Sean ‘Killer Smile’, Karen ‘Bad Things’ en Gene ‘Kom Wat Dichterbij’.

Dat was meteen de start voor een leuke avond vol muziek, gebracht door Gene Thomas, Karen Damen en Sean Dhondt. Laatstgenoemde zong ook ‘Als De Nacht Van Toen’. Karen zong ‘Houd De Dief’ en Gene ‘Voor Haar’, dat mocht zeker niet ontbreken in liefde voor de zorg. We hoorden ook nog ‘Leef’, ‘The Closest Thing To Crazy’, ‘I Guess That’s Why Call It The Blues’, en ‘When The Going Gets Tough’ weerklinken. Dat was nog niet alles. Het muzikale trio wisselde elkaar verder af met liedjes zoals ‘Back To Back’, ‘Never Tear Us Apart’, ‘Smile, ‘Rent’, ‘Alone’, ‘Strangers In The Night’, ‘Nothing Breaks Like A Heart’, ‘On & On’, ‘1984’, ‘Just My Imagination’ en ‘Music’. Karen, Sean en Gene sloten – samen met de vocals Elke Bruyneel en Janne Blommaert – de muzikale avond af met ‘Thank You For The Music’.

© gsm Maryam

Karen, Sean en Gene kennen elkaar goed en nog meer door hun deelname aan ‘Liefde Voor Muziek’ in 2020. Ze zongen dan ook enkele songs uit dit VTM-programma, zoals ‘Kom Wat Dichterbij’ door Gene, ‘Houd De Dief’ van Karen en een liedje van Gene… Tijdens het optreden wisselde Gene regelmatig van jasje. Sean kon het niet laten van daar een grapje over te maken. Karen bracht nog haar favoriete liedje uit haar kindertijd, Gene ging even terug naar zijn auditie van de soundmixshow met ‘Never Tear Us Apart’ van INXS. Door het orkest kwam dit nummer heel goed tot zijn recht. (PADI & Maryam)