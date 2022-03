Uilenspiegel Events begroet Willy Sommers, Dana Winner, Helmut Lotti én zelfs Johnny Logan in de Heilige Familiekerk in Brugge

Op vrijdag 18 maart begint Uilenspiegel Events met een hele reeks van grote shows in de Heilige Familiekerk in Brugge. De broers Zowie en Mon Hayen van Hotel-Brasserie Uilenspiegel zetten, samen met Jurne Verstraete van VMVS, een grote stap om heel wat mensen uit heel Vlaanderen naar het mooie Brugge te lokken voor heel wat muzikaal vertier.

Vorig jaar werden voor het eerst de ‘Uilenfeesten’ gehouden aan Hotel-Brasserie Uylenspiegel in de Langestraat in Brugge. Achter deze stunt zaten inderdaad de twee jonge uitbaters van de zaak Mon en Zowie Hayen. Op de eerste affiche stonden de Eurosong-winnaars Johnny Logan en Sandra Kim. Het succes was gigantisch, zodat de broers besloten – samen met Jurne Verstraete uit Roeselare – van een tandje bij te steken en nog nieuwe projecten uit te werken. De organisatie voorziet de nieuwe shows niet meer in hun eigen brasserie, maar wel even verderop in de Heilige Familiekerk, Bilkske 3 in Brugge. Parallel met het organiseren van events hebben de broers ook de vzw Uilenspiegel Events opgericht. Deze vzw zal culturele en sociale evenementen op zich nemen in samenwerking met de Brugse culturele en sociale organisaties.

Komende vrijdagavond is Willy Sommers van de partij in Brugge. © PADI/Daniël

Op vrijdag 18 maart wijkt men voor het eerst uit naar de nabij gelegen ontwijde Heilige Familiekerk of de voormalige Jezuïetenkerk in Brugge. Dit keer staan Sergio, Willy Sommers, Fernando en Leah Bien op het podium. Deze show is een combinatie met een driegangenmenu. Voor 69 euro krijg je sfeer, spektakel en een heerlijke maaltijd. Het blijft echter niet bij die ene show. Op vrijdag 29 april begint vanaf 19 uur een viergangenmenu, gevolgd door optredens van Michael Angelo, Leah Bien, Guy Jeve, George McCrae en Johnny Logan. Op zondag 15 mei kan je in dezelfde locatie terecht voor optredens van Luc Steeno, Bandit, Leah Bien, Frank Valentino, Jason Bradley, Gregory, Chris Reilhof, Nicolas, Ever-Lynn en Greg. De deuren voor de VIP openen om 11.30 uur. De show begint om 14.30 uur. Hoor je graag Raymond van het Groenewoud weerklinken? Geen probleem, dan ben je welkom op vrijdag 20 mei vanaf 19 uur voor een optreden van Raymond van het Groenewoud in Concert. Eén maand later – vrijdag 17 juni – is er een driegangenmenu met optreden van Mama’s Jasje in concert. Op zaterdag 25 juni staan Boef en Ashafar op de affiche. Op woensdag 24 augustus komen er terug heel wat artiesten langs. Op de affiche prijken The Gibson Brothers, Precious Wilson (Eruption), Christoff, Filip D’haeze, Leah Bien, Fernando en Guy Neve. Op 23, 24 en 25 september is er een dinner show ‘Paris je t’aime’ met Jan Van Dyke.

Dana Winner. © PADI/Daniël

Nog een belangrijk optreden is de show van Dana Winner op zaterdag 26 november met in het voorprogramma Leah Bien. Het muzikale jaar wordt afgesloten op vrijdag 9 december met een exclusief kerstconcert van Helmut Lotti met special guest Johnny Logan. Ook die avond zal ongetwijfeld een muzikale topper worden. (PADI)

De toegangsprijs per concert en alle info vind je terug op www.uilenspiegelevents.be/events.