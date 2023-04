Tweeling Lucas en Lente uit Oostkamp mogen musicalpodium delen met Sasha Rosen: “Dit is een kinderdroom die uitkomt”

De één studeert Latijn-Wiskunde, de ander volgt een musicalopleiding aan het Conservatorium in Knokke, maar buiten de schooluren is de 16-jarige tweeling Lucas en Lente Geldof uit Oostkamp zo nu en dan wel eens op één of ander podium te vinden. Zoals nu in ‘If I fall’, de nieuwste jongerenmusical van de hand van Wanne Synnave, die nog tot eind april te zien is in het Zuiderpershuis in Antwerpen. Aan hun zijde vinden we ook de professioneel musicalactrice Sasha Rosen, die na zeven jaar afwezigheid terug op theaterplanken te zien is. “Dat is voor ons echt een kinderdroom die uitkomt”, is Lucas duidelijk. “Vroeger keken we graag naar de musicals van Studio 100, waarin zij onder andere de rol van Sneeuwwitje vertolkte. Toen al waren we allebei grote fan van haar. We voelen ons dan ook oprecht vereerd om met zo’n musicalicoon samen te mogen spelen.”

Aan het begin van de voorstelling, maken de aanwezigen kennis met Mia Rodriguez. Omwille van ernstige problemen binnen het gezin verhuisde zij recent met moeder Camila en broer Mateo naar een nieuwe woning en begint voor haar de eerste schooldag in een gloednieuwe omgeving. Het is Lucas die de rol van Mateo kreeg toebedeeld. Die laatste mag in het stuk opvangnet spelen voor een puberende zus en werd door bepaalde omstandigheden zelfs doof. Geen gemakkelijke rol, zo vindt Lucas. “Het is wel een heel toffe rol, maar één die inderdaad niet zo simpel is. Mijn personage is dus een doof iemand en daar komt toch best wat voorbereiding aan te pas. In het begin was dat een enorme uitdaging. Zo werd ik geleerd om zeker niet weg te kijken van de persoon met wie ik op dat moment aan het spreken ben, omdat een echt doof iemand de andere persoon anders niet zou verstaan. Dat was wel even wennen om op die manier te acteren. Ook het leren van gebarentaal behoorde op die manier tot mijn takenpakket. Bij Lotte, die de rol van mijn zus Mia speelde, bleef dat beperkt tot een paar zinnetjes, maar Sasha en ikzelf hebben best wel veel studeerwerk gehad op dat vlak. De zinnetjes die getolkt worden in gebarentaal, worden ook écht zo uitgebeeld. Vooral Sasha durfde, door de hoeveelheid zinnetjes die ze moest tolken, wel eens fouten te maken in het begin, maar uiteindelijk lukte het haar toch prima.” Ook Lente, die deel uitmaakt van het ensemble, is enthousiast. “Ook ik vind het heel leuk om hier deel van uit te mogen maken en durf wel te zeggen dat we een enorm toffe groep zijn, waarbinnen ook nog eens een leuke sfeer hangt. Zeker de laatste weken zijn wij zeer dicht naar elkaar toegegroeid en dat vertaalt zich ook op scène. Aangezien er veel emoties aan te pas komen die we moeten overbrengen naar het publiek, merk je ook dat die hechtheid ervoor zorgt dat we die nu een pak beter kunnen spelen dan enkele weken geleden.”

Lente en broer Lucas Geldof © PADI/Wouter

Dat broer en zus samen een podium delen is iets wat in ons Vlaanderenland niet al te vaak gebeurt en dus grepen ook Lucas en Lente die kans met beide handen. Al bleek het niet de eerste keer te zijn dat ze samen op de planken stonden. “Een aantal jaren geleden hebben we ook al samengespeeld in de musicalversie van het boek ‘Het ei van oom Trotter’”, vertelt Lucas. Zijn zus vult aan. “In dat stuk speelde hij de hoofdrol en ik de pestkop, dus ik mocht hem dan pesten en dat was ook wel best leuk.” En het musicalbloed blijkt zelfs nog verder te kruipen binnen het gezin Geldof. Zo liet de mama van het gezin ons ontvallen dat hun jongere broer drie afleveringen lang te zien was in het tweede seizoen van ‘James – de musical’, waar hij verschillende rollen op zich nam.

© Wouter

Tot onze eigen verbazing, blijkt “If I fall” volledig uit de koker van Wanne Synnave te komen en is het geen Vlaamse vertaling van een eerder buitenlands stuk. Wat dat betreft, durven we zonder schroom en met het nodige chauvinisme te zeggen dat deze voorstelling zijn plaats meer dan zou verdienen in het Londense ‘West End of het New Yorkse Broadway’. Met thema’s als sociale media, challenges, sexting, zelfdoding, pesten en verslaving aan smartphones, staat deze musical dichter bij de jongeren van vandaag dan eender welke topmusical van pakweg twintig jaar geleden. Het decor oogt eenvoudig, met op vier strategische plaatsen grote schermen in de vorm van een smartphone. Door voortdurend met blokken en licht te spelen, verplaats je je in datzelfde eenvoudige decor simpelweg in je hoofd van een leslokaal naar een eetzaal, woonkamer of zelfs een dak. Want ook daar komt de simpliciteit van datzelfde decor weer tot zijn recht. Door alle ballast overboord te gooien, word je als kijker meteen op de kern van de zaak gewezen. En die kern is het idee dat vier vrienden en hun IT-nerdvriendje hebben om een gloednieuw sociaal medium uit te bouwen waarin gebruikers deel uitmaken van een cirkel en door andere cirkels uit te dagen punten kunnen verzamelen. Een ideale combinatie dus van een spel en alle sociale media die de dag van vandaag al voorhanden zijn. De app-naam ‘Circle’ werd dan ook al snel boven de doopvont gehouden. Het basisidee komt van Jack (een rol voor Oostkampenaar Lars Rogiers), de brainstorms van Justin (Zion Luts), Miley (Maud Verstraeten) en Grace (Emma Vanthielen), de ontwikkeling van IT-nerd Adam (Noah Apers). In een mum van tijd wordt de app een wereldwijd succes, maar dan blijkt het succes plotseling allemaal hun petje te boven te gaan als iemand de challenge te veel verzint en nieuwe klasgenoot Mia (Lotte Villays) daar het slachtoffer van wordt. Verder zijn er met Mateo Rodriguez, Camila Rodriguez en schooldirecteur Wilson dus ook nog rollen weggelegd voor respectievelijk Lucas Geldof, Sasha Rosen en Hannes Vandersteene.

Twee vrienden uit Oostkamp: Lucas en Lars. © PADI/Wouter

Op Sasha en Hannes na, hebben alle acteurs een leeftijd tussen de 16 en 21 jaar. En die acteurs komen uit heel Vlaanderen. Onze provincie mocht met Lucas Geldof en Lars Rogiers (beiden uit Oostkamp) twee hoofdrolspelers leveren en is ook in het ensemble vertegenwoordigd door twee West-Vlamingen. Zo maakt niet alleen Lente Geldof deel uit van het ensemble, maar ook de 17-jarige Mathias Van Cauwenberghe uit Aalbeke bij Kortrijk. Het script kwam uit de pen van Wanne Synnave, Sam Verhoeven zorgde voor de muziek, Matthew Michel voor de choreografie en Anne Mie Gils nam de regie voor haar rekening. De bijzonder emotionele heftigheid, deed de crew beslissen om de voorstelling sterk af te raden voor jongeren onder de 12 jaar. Maar ook binnen de cast bleek transparantie erg noodzakelijk. “Vooraleer we ook maar de kans kregen om écht deel te nemen, werden we door de productie al enorm gewaarschuwd voor het zware thema van de voorstelling. Jongeren die zelf al ervaring hadden met dat soort zaken, werd sterk afgeraden om verder te gaan met de inschrijvingen, omdat het echt wel in je kleren kruipt”, herinnert Lucas zich. “Ook in mijn geval zijn het telkens enorm zware scènes waar ik in zit. Dat was in het begin niet zo simpel en had ook op mentaal vlak wel een weerbots. Als ik in het begin van het podium stapte, nam ik dat gevoel best vaak nog wel mee.” Tweelingzus Lente beaamt. “Het is een zeer heftig stuk en we zijn allemaal nog jonge mensen, wat maakt dat er af en toe wel eens iemand een zwak momentje doormaakt. Op dat moment zijn we er als groep wel om elkaar te steunen en te troosten. Als je ziet hoe het er op dat moment achter de coulissen aan toe gaat, is dat echt wel mooi om te zien. Gelukkig mogen we tussendoor ook nog wel luchtige scènes spelen. Dat lucht enorm op en laat het plezier weer terugkeren.” (PADI & Tom)

‘If I fall’ is een productie van The Singing Factory en loopt nog tot en met zondag 23 april in het Zuiderpershuis aan de Waalsekaai in Antwerpen. Tickets voor de voorstelling zijn te vinden via http://www.singingfactory.be/.