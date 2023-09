Tweeling Liese en Lotte Rosseel uit Oostkamp maken deel uit van het ensemble in ‘Marie-Antoinette’: “Het is de eerste keer dat we samen meespelen in een musical”

Nog tot en met zaterdag 7 oktober kan je genieten van de spektakelmusical ‘Marie-Antoinette’ aan het kasteel van Wijnendaele. Aan deze productie nemen er heel wat figuranten deel, waaronder ook de 26-jarige tweeling Liese en Lotte Rosseel uit Oostkamp.

De tweeling Liese en Lotto wonen inderdaad in Oostkamp. “Zowel binnen mijn job als in mijn vrije tijd ben ik sociaal geëngageerd en ben ik actief in heel wat verenigingen”, zegt Liese. “Mijn hobby’s zijn zeer uiteenlopend en variëren van Nepalese dans tot de deelname aan carnavalsactiviteiten. Tijdens verschillende periodes doorheen het jaar staan mijn weekends vaak vol met het uitvoeren van figuratie-opdrachten, dit doe ik meestal samen met mijn zus Lotte.” Lotte vertelt: “Ik ben een creatieve geest en vind het belangrijk om een glimlach op andere mensen hun gezicht te toveren. Dit doe ik zowel in mijn job als in mijn vrije tijd. Zo ben ik samen met mijn team verantwoordelijk voor het creëren van verschillende decors, scènes, kledij, muziek,… voor verschillende klantgerichte evenementen ( Halloween, Kerst, Pasen) binnen Plopsaland De Panne. Daarnaast vind ik het ook leuk om zelf deel te kunnen nemen aan verschillende evenementen, zoals parades en figuratie-acteerwerk in films en musicals.”

Hoe kwamen jullie bij deze productie terecht?

Liese: “We zagen de oproep verschijnen in de krant en via sociale mediakanalen (o.a. via Facebook). Ik heb wel even getwijfeld om mij in te schrijven voor de audities, maar mijn zus heeft me relatief snel kunnen overtuigen om deze kans niet te laten liggen. Et voilà, hier staan we dan!”

Lotte: “Het was voor mij al lang een droom om mee te spelen in een musical, ik houd er namelijk van om te zingen, dansen en acteren. Ik deed al mee aan verschillende audities, maar kreeg bij Historalia de kans om mijn droom waar te maken. Iets wat ik kan schrappen van mijn bucketlist! Zo zie je maar, geef nooit op en blijf geloven in je dromen!”

Speelden jullie al eerder ooit samen in hetzelfde stuk? Indien ja, welk. Indien neen, deden jullie al eens apart mee in een voorstelling?

Liese en Lotte: “Vanwege onze gedeelde interesse voor de entertainment- en musicalsector, schrijven wij ons bijna altijd samen in voor figuratie-opdrachten. We deden eerder al verschillende dansoptredens samen, koorconcerten en acteerwerk binnen kerst- en sinterklaasparades en verschillende thema evenementen. Het is nu wel de eerste maal dat we samen meespelen in een musical.”

Wat vind je persoonlijk van ‘Marie-Antoinette’. Wat is er leuk aan? Wat minder leuk? Moeilijk?

Liese: “Ik ben al jaren fan van historische kostuumdrama’s en was dan ook heel enthousiast toen ik de bekendmaking van ‘Marie-Antoinette’ zag passeren. Het leuke aan deze musical is het groepsgevoel. Zowel mijn zus als ik hebben de indruk dat iedereen, zowel de cast (ensemble en professionele cast) als de crew er echt staat als 1 team met 1 taak en dat maakt het zo mooi. Er zijn heel wat leuke momenten, zowel grappige als echt toffe scènes on stage, als momenten backstage. Het benoemen van ‘minder leuke ‘ zaken vind ik persoonlijk wat moeilijk. Misschien het vanbuiten studeren van de liedjesteksten? Dat kostte me toch wel tijd (lacht).” Lotte: “Ik vind het interessant om de backstage wereld van een musical te ontdekken. Denk maar aan het vinden van figuranten en acteurs, het bedenken van de scénes en muziek, hoe een kledijpas verloopt, hoe ze het decor ontwerpen, het grimeteam en de communicatie tussendoor. Ik voer binnen mijn job ook deze taken uit en dit maakt het dan ook interessant om te kunnen vergelijken. Ik had al altijd interesse in de geschiedenis én in musicals, een ideale combinatie voor mij om hieraan deel te nemen.”

Hebben jullie een figurantenrol? Moeten jullie veel tekst opzeggen?

Liese en Lotte: “Wij behoren tot het ensemble, specifiek bij de kompanen van Robespierre. Wij hebben geen tekst, maar moeten de liedjes wel vanbuiten kennen en zingen deze ook mee. Daarnaast focussen we ons natuurlijk ook op de aangeleerde choreografie en het acteerwerk. En goed nieuws: we spelen in alle voorstellingen mee.”

In 2025 komt Historalia terug naar Torhout. Doen jullie weer mee?

Liese en Lotte: “Indien dat het geval is, twijfelen we daar zelf niet aan. Sowieso! We staan al te popelen om ons opnieuw in te schrijven.” (PADI)

‘Marie-Antoinette’ speelt nog tot en met 7 oktober aan het kasteel van Wijnendale. www.historalia.be